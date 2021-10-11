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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يهنئ العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية

لبنان يهنئ العراق
لبنان يهنئ العراق بنجاح الانتخابات

هنأت حكومة لبنان، اليوم الاثنين، العراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان إنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية".

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن "شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، فيما وجه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة".

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فيما تمنى ميقاتي، خلال الاتصال الهاتفي "مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمناً نجاح الحكومة في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطور، وتدعيم استقرار العراق".

وكان أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح بعث مساء أمس الأحد، برقيتي تهنئة للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنجاح الانتخابات في العراق.

وأشاد أمير الكويت في برقيتيه بما شهدته الانتخابات من مشاركة شعبية وما أبداه الشعب العراقي من حرص على أداء واجبه الوطني لاختيار ممثليه في مجلس النواب، متمنيا للشعب العراقي التقدم والازدهار.

وكان العراق قد أنجز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41%.

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