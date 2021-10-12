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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متوقع سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، إننا توقعنا سقوط الأمطار على القاهرة مساء الإثنين، مؤكدا أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية خلال الساعات الأخيرة من الليل.

 

وأضاف محمود شاهين، أن سقوط الأمطار لن تصل إلى حد الغزارة، ولن تسبب أي زحام مروري، وستكون من متوسطة إلى خفيفة.

 

 فصل التقلبات الجوية

وتابع محمود شاهين، أن فصل الخريف، هو فصل التقلبات الجوية، مؤكدا أن مشهد الأمطار كان مختلفا عن النهار، مؤكدا أن النهار كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة.

 

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها، خلال الطقس غدا، في معدلات الحرارة الملحوظة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتستقر الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري عند 32 درجة مئوية بينما الصعيد يصل إلى 42 درجة مئوية.

 

بهيئة الأرصاد محمود شاهين سقوط الأمطار أمطار رعدية الغزارة

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