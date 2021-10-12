متوقع سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، إننا توقعنا سقوط الأمطار على القاهرة مساء الإثنين، مؤكدا أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية خلال الساعات الأخيرة من الليل.

وأضاف محمود شاهين، أن سقوط الأمطار لن تصل إلى حد الغزارة، ولن تسبب أي زحام مروري، وستكون من متوسطة إلى خفيفة.

فصل التقلبات الجوية

وتابع محمود شاهين، أن فصل الخريف، هو فصل التقلبات الجوية، مؤكدا أن مشهد الأمطار كان مختلفا عن النهار، مؤكدا أن النهار كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة.

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها، خلال الطقس غدا، في معدلات الحرارة الملحوظة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتستقر الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري عند 32 درجة مئوية بينما الصعيد يصل إلى 42 درجة مئوية.