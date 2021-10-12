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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسريبات موسيماني.. صحفي جنوب إفريقي يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع مدربه

موسيماني
موسيماني

أثار فليل منياندو، الصحفي الجنوب إفريقى، جدلا كبيرا؛ بما نشره حول مفاوضات الأهلي وبيتسو موسيماني، حول العقد الجديد بينهما.


وقال فليل منياندو ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" موسيماني هو أفضل مدرب في جنوب افريقيا، وأخباره يتم تغطيتها بشكل مستمر هناك خاصة وأنه يدرب الأهلي أفضل أندية القارة".


وتابع :" لا أعلم سبب غضب جماهير الأهلي من موسيماني، فكيف يتم مقارنة الدوري والسوبر الذي فقدهما الفارس الأحمر، بلقبي دوري الأبطال".


وأكمل:" إدارة الأهلي تأخرت كثيرا في مفاتحة موسيماني، بتمديد تعاقده خاصة بعد النجاحات التي حققها، والمدرب يرغب في الاستمرار ولكنه يبحث عن الحماية وهذا حق مشروع له".


وأردف :" الأهلي بقاله 7 سنين مكانش بياخد بطولة إفريقيا، عاد للتتويج بإفريقيا مرتين متتاليتين مع موسيماني، وده أمر كبير، التفاوض بدأ بعد التتويج ببطولة إفريقيا الثانية، لما تلاقي كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك، طبيعي تسال ازاي مجددش الأهلي عقده مع موسيماني".


واستطرد: " أنا صحفي ولا أُلام عما أنشره، وبالطبع الأهلي له حق الرد، ولن أنتظر ما ينشر بالصحف المصرية حتى أنقله، فهذا هو عملي".


وأتم :" ليه الأهلي يغضب من الخبر الي نشرته، أنا لا أُلام ولا موسيماني، أنا من كتبت الخبر وليس موسيماني، احنا بنغطي الكرة الإفريقية، لم أتواصل مع أحد في الأهلي، وأتوقع أن تستمر المفاوضات في الفترة القادمة".

الأهلى موسيمانى جماهير الأهلي

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