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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تكشف عن حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح كورونا

صدى البلد

كشفت المطربة كارمن سليمان عن حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح كورونا، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت  كارمن سليمان عبر خاصية الـ"ستوري": "التطعيم عامل عمايله".

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يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

 

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفة: "أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

 

وتابعت كارمن سليمان:" أحب أغاني لـ صفاء أبو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي؛ لأن مواضيع أغاني عفاف راضي كانت رائعة ".  

 

وأكملت كارمن سليمان : أميل لأغاني المطربة عفاف راضي، مضيفة:" والدتي صوتها حلو وكانت بتسمعنا اغاني كثيرة واحنا صغيرين وانا حفظتها كلها".

 

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