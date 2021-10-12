تسرع التئام الجروح ..أطعمة لا غنى عنها فى مطبخك

أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على صحتك فهى تمتلئ هذه بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المقاومة للأمراض ولديها القدرة على الوقاية من الأمراض و تساعد جسمك على التعافي والشفاء.إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. الخضراوات الورقية

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الحديد ويمكن أن تزيد من خلايا الدم الحمراء في الجسم

2. الخضروات الصليبية

تعتبر الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي وبراعم بروكسل من الأطعمة الرائعة للتعافي والشفاء بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. أيضًا ، تحتوي هذه الخضروات على كمية قليلة من فيتامين ج و ب ، وكلها ضرورية أثناء التعافي.

3. البطاطا الحلوة

هي أطعمة غنية بالكربوهيدرات ، ويمكن أن يوفر لك تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البطاطا الحلوة الطاقة وتسريع الشفاء لأنها تحتوي على إنزيمات مثل هيكسوكيناز وسيترات سينثيز التي تساعد على إصلاح الجروح.

4. التوت

يعتبر التوت ، وتحديدًا التوت الأزرق والكرز والفراولة من الأطعمة الصحية العلاجية . المعبأة بفيتامين C ، يمكن لهذه الفاكهة أن تساعد في تسريع التئام الجروح عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين ، كما أن وجود مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين يجعل التوت مضادًا للالتهابات ومضادًا للفيروسات ومعززًا للمناعة

5. المكسرات

يمكن أن يساعد تناول البذور والمكسرات في تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين - هرمون السعادة

6. البيض

محتوى البروتين الغني في البيض يدعم صحة المناعة والتئام الجروح ويساعد على تعزيز إنتاج السيروتونين .

البيض غني أيضًا بفيتامينات A و B12 ، وكذلك الزنك والحديد والسيلينيوم - وكلها يمكن أن تساعد في التئام الجروح وتساعد على التعافي.

7. سمك السلمون

يمكن أن يساعد تناول سمك السلمون في رفع مستويات السيروتونين ، مما يساعد على تنظيم النوم والتحكم في الانفعالات

الأسماك الصحية مليئة بالبروتين ، وفيتامينات ب ، والسيلينيوم ، والحديد ، والزنك ، ودهون أوميجا

وكلها تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التئام الجروح ، وتعزيز الاستجابة المناعية ، وتقليل الالتهاب.

8. الجبن

يعتبر الجبن أيضًا مصدرًا جيدًا للحمض الأميني التربتوفان - الذي يساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين.

9. الدجاج

يمكن أن تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في الدواجن في تعزيز عملية الشفاء ووظيفة المناعة .

يحتوي الدجاج والديك الرومي على الأرجينين والجلوتامين (الأحماض الأمينية) التي يمكن أن تساعد في تسريع الشفاء وتقليل الإجهاد الناجم عن الأمراض أيضًا.

10. المحار

فعال في تعزيز الشفاء والتعافي و يوصى باستخدام المحار للأشخاص الذين يتعافون من الإصابات والعمليات الجراحية ، لأنه غني بالزنك - وهو معدن يساعد في التئام الجروح.