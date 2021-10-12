عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسرع التئام الجروح ..أطعمة لا غنى عنها فى مطبخك

صدى البلد

 أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على صحتك فهى  تمتلئ هذه بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المقاومة للأمراض ولديها القدرة على الوقاية من الأمراض و تساعد جسمك على التعافي والشفاء.إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

 1. الخضراوات  الورقية 

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الحديد ويمكن أن تزيد من خلايا الدم الحمراء في الجسم 

أطعمة تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

البيض والسلمون أبرزها.. أطعمة أخرى تسهم في نمو الشعر

 2. الخضروات الصليبية

 تعتبر الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي وبراعم بروكسل من الأطعمة الرائعة للتعافي والشفاء بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. أيضًا ، تحتوي هذه الخضروات على كمية قليلة من فيتامين ج و ب ، وكلها ضرورية أثناء التعافي.

 3. البطاطا الحلوة

هي أطعمة غنية بالكربوهيدرات ، ويمكن أن يوفر لك تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البطاطا الحلوة الطاقة وتسريع الشفاء لأنها تحتوي على إنزيمات مثل هيكسوكيناز وسيترات سينثيز التي تساعد على إصلاح الجروح. 

 4. التوت

 يعتبر التوت ، وتحديدًا التوت الأزرق والكرز والفراولة من الأطعمة الصحية العلاجية . المعبأة بفيتامين C ، يمكن لهذه الفاكهة أن تساعد في تسريع التئام الجروح عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين ، كما أن وجود مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين يجعل التوت مضادًا للالتهابات ومضادًا للفيروسات ومعززًا للمناعة 

 5. المكسرات 

 يمكن أن يساعد تناول البذور والمكسرات في تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين - هرمون السعادة 

 6. البيض 

محتوى البروتين الغني في البيض يدعم صحة المناعة والتئام الجروح ويساعد على تعزيز إنتاج السيروتونين .

 البيض غني أيضًا بفيتامينات A و B12 ، وكذلك الزنك والحديد والسيلينيوم - وكلها يمكن أن تساعد في التئام الجروح وتساعد على التعافي. 

7. سمك السلمون

 يمكن أن يساعد تناول سمك السلمون في رفع مستويات السيروتونين ، مما يساعد على تنظيم النوم والتحكم في الانفعالات 

 الأسماك الصحية مليئة بالبروتين ، وفيتامينات ب ، والسيلينيوم ، والحديد ، والزنك ، ودهون أوميجا

 وكلها تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التئام الجروح ، وتعزيز الاستجابة المناعية ، وتقليل الالتهاب.

 8. الجبن 

 يعتبر الجبن أيضًا مصدرًا جيدًا للحمض الأميني التربتوفان - الذي يساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين.

 9. الدجاج 

 

يمكن أن تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في الدواجن في تعزيز عملية الشفاء ووظيفة المناعة  .

 يحتوي الدجاج والديك الرومي على الأرجينين والجلوتامين (الأحماض الأمينية) التي يمكن أن تساعد في تسريع الشفاء وتقليل الإجهاد الناجم عن الأمراض أيضًا.

 10. المحار 

فعال في تعزيز الشفاء والتعافي و يوصى باستخدام المحار للأشخاص الذين يتعافون من الإصابات والعمليات الجراحية ، لأنه غني بالزنك - وهو معدن يساعد في التئام الجروح.

أطعمة خلايا الدم الحمراء الخضروات البطاطا الحلوة التوت المكسرات

موضوعات متعلقة

أطعمة تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

نشرة المرأة والصحة| تسبب الكوليسترول ... تعرف على قائمة أطعمة يجب تجنبها.. أشخاص عليهم تجنب الإكثار من تناول حلاوة المولد

ترشيحاتنا

بعد إصابته أمام ليبيا.. الحضري يوجه رسالة لـ محمد الشناوي

جيش إثيوبيا يشن هجوما بريا ضد قوات تيجراي

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

إنجلترا تستضيف المجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. الليلة

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y20T بسعر رخيص ومعالج من كوالكوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 12- 10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ينذر بكارثة .. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ