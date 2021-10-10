أطعمة تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

هناك أطعمة عديدة تعمل على تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون، إليك أبرزها وفقا لموقع “eatthis".



البروكلي

يعتبر البروكلي رائعًا لفقدان الوزن لأنه منخفض للغاية في السعرات الحرارية وغني بالألياف. تمتص الألياف الماء وتتوسع مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم.



بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 ، بالإضافة إلى البروتين والألياف.

بالإضافة إلى ذلك ، يشكل هلام بذور الشيا حاجزًا من المخاط على جدران المعدة. نتيجة لذلك ، يتباطأ امتصاص الكربوهيدرات بشكل ملحوظ.



الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكه التى تحتوي على نسبة عالية جدًا من L-carnitine ،وهو يحتوى على خصائص قوية مضادةللأكسدة والتي تفيد في زيادة التمثيل الغذائي ويعد الافوكادو غني جدًا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأوليك المعروفة بتقليل الدهون في منطقة البطن.

موز

يساعد الموز في موازنة تأثيرات الصوديوم وتقليل احتباس الماء. كما أنها مليئ بالنشا المقاوم ، مما يساعد على تغذية البكتيريا الصحية في أمعائك.

البنجر

البنجر غنى بمضاد أكسدة يسمى betalains التي تساعد في إصلاح وتجديد الخلايا في الكبد، وهو العضو الأساسي للتخلص من السموم في الجسم.



قشر الليمون

تحتوي قشرة الليمون والليمون الحامض والفواكه الحمضية الأخرى على مادة د-ليمونين المضادة للأكسدة ، والتي ثبتأنها تساعد في تحفيز إنزيمات الكبد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.