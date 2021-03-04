الأسئلة الأكثر شيوعا حول تناول الحامل حمض الفوليك

حرص أطباء النساء على وصف حمض الفوليك للمرأة الحامل لمنع تشوه الأجنة، ولكن بعض السيدات يظل لديهم تخوف حول تناول حمض الفوليك ومعلومات غير مكتملة لديهم لذلك جمعنا الأسئلة الأكثر شيوعا حول تناول الحامل لحمض الفوليك وفقا لما نشره موقع mediacl news today.

متى يجب التوقف حول تناول حمض الفوليك؟

يمكنك التوقف عن تناول حمض الفوليك بمجرد بلوغك 12 أسبوعًا من الحمل لأن العمود الفقري للطفل سوف يكون قد تطور جيدًا بحلول ذلك الوقت. ومع ذلك ، يمكنك الاستمرار في تناول حمض الفوليك في الأسبوع الثاني عشر ، لأنه لن يضر بك أو بطفلك بأي شكل من الأشكال.

1. ما هي أقراص حمض الفوليك التي من الجيد تناولها قبل الحمل أو أثناءه؟

بعض مكملات حمض الفوليك الأكثر استخدامًا هي من العلامات التجارية مثل Nature's Blend و Now Foods و Nature's Bounty.

2. كيف يساعد حمض الفوليك عندما تحاولين الحمل؟

يمكن لحمض الفوليك أن يحسن فرصك في الحمل ، لأنه يعزز الخصوبة ويحسن أيضًا إنتاج كرات الدم الحمراء إلى جانب توفير فوائد صحية أخرى.

3. هل حمض الفوليك وفيتامينات ما قبل الولادة متماثلة؟

حمض الفوليك موجود بالفعل في تركيبات فيتامين ما قبل الولادة. إذا كانت هناك حاجة لمزيد من حمض الفوليك ، فقد يصف لك طبيبك مكملات حمض الفوليك الإضافية.

4. ما هي كمية حمض الفوليك المطلوبة لحمل التوائم؟

تحتاج النساء اللواتي يحملن توأمًا إلى حوالي 1000 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا.

5. هل يمكن أن يسبب تناول حمض الفوليك أثناء الحمل الإسهال؟

يمكن أن يسبب نقص حمض الفوليك الإسهال. في مثل هذه الحالة ، تأكد من وجود كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف واطلب مساعدة الطبيب للسيطرة على الإسهال.

6. هل يمكن أن يسبب حمض الفوليك الحمل المتعدد؟

لا ، مكملات حمض الفوليك قبل الحمل لن تزيد من احتمالية الحمل المتعدد .

7. هل الإفراط في تناول حمض الفوليك ضار بالحمل؟

نعم ، الكثير من حمض الفوليك يمكن أن يزيد من خطر إصابة طفلك بالتوحد والسمنة ومقاومة الأنسولين والضعف الإدراكي.

حمض الفوليك ضروري للحمل ونمو الجنين أثناء الحمل ، ولكن يجب توخي الحذر لتجنب الإفراط في تناول الفيتامين. أيضًا ، قدر الإمكان ، حاول الحصول على الفيتامين من مصادر الغذاء الطبيعية واستخدام المكملات الغذائية فقط إذا وصفها الطبيب. تحدثي إلى طبيب التوليد أو أخصائي التغذية لوضع خطة نظام غذائي مثالية لتكملة جسمك بالعناصر الغذائية الكافية.