إيهاب الخطيب يكشف حقيقة اشتراط إمام عاشور الحصول على أعلى راتب في الأهلي

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، حقيقة مغالاة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في شروط تجديد عقده مع النادي، خلال الفترة المقبلة، واشتراطه الحصول على “أعلى راتب” في الفريق.

وقال الخطيب خلال لقائه في برنامج “اللعيب” المذاع على قناة “mbc مصر”، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: "إمام عاشور متبقي في عقده 3 سنوات مع النادي الأهلي، ده رقم واحد، ورقم إتنين التاني إن النادي الأهلي هو من يريد تمديد عقد إمام عاشور، والأهلي له رؤية مع لاعيبته المتألقة في تمديد عقودهم".

وأضاف الخطيب:" أن كل ما ذكر في بعض الأخبار المكتوبة عن إمام عاشور مش مظبوط، ولم تحدث أي جلسة مع إمام أو وكيله، ومش قبل شهر يناير، ولا توجد هناك أى جلسات ستحدث مع اللاعب قبل شهر يناير".