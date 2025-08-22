القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا

في قلب الجيزة وتحت أحد الكباري، وجد عالم خفي لا تراه العيون بسهولة،"الثقب الأسود" كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل، لم يكن مجرد فتحة في الخرسانة، بل تحول إلى وكر يكتظ بالأطفال والسيدات والمسجلين خطر.

هنا داخل الثقب الأسود، يتم استغلال براءة الصغار في أعمال التسول وبيع السلع بالإكراه، حتى جاء البلاغ، وبدأت حملة أمنية أنهت المشهد كله في ساعات.

التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة خطيرة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر استغلال أطفال ونساء وشباب لفتحة أسفل أحد الكباري في منطقة مشعل بدائرة قسم الأهرام، في أعمال التسول تحت ما عرف إعلاميًا باسم "الثقب الأسود".

جاء التحرك الأمني العاجل بعد أن نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مدعومًا بصور ومقاطع فيديو، أشار فيه إلى وجود فتحة أسفل الكوبري يتم استخدامها كوكر غير قانوني لاستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت الموقع المعروف بـ"الثقب الأسود"، وأسفرت عن: ضبط 20 شخصًا، من بينهم: 7 من ذوي المعلومات الجنائية 8 سيدات 5 أطفال ضبط 9 قطع أسلحة بيضاء بحوزة عدد من المضبوطين.

توجيه تهم استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بشكل مخالف للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال المضبوطين في دور رعاية اجتماعية.

إجراءات المحافظة

شارك مسؤولو محافظة الجيزة وحي الهرم في الحملة الأمنية، حيث وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة غلق الفتحة المشار إليها بشكل نهائي، باستخدام الطوب والأسمنت لمنع تكرار استغلالها.

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة غلق أي فتحات مماثلة أسفل الكباري، وتكليف مسؤولي القطاعات بالمرور الدوري لمنع إعادة استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

تصريحات المحافظ

أكد محافظ الجيزة أن الدولة لن تتهاون مع محاولات استغلال الأماكن العامة في أنشطة تضر بالأمن المجتمعي، مشيدًا بالتحرك السريع للأجهزة الأمنية وضبط المخالفين، كما دعا إلى دراسة استغلال الساحات الفارغة لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.