المنوفي: التوسع في تصنيع الزبيب خطوة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بشأن دعم مشروع إنشاء مصنع للزبيب وتوسيع الرقعة المزروعة من العنب، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية ذهبية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة المثلى من المحاصيل الزراعية.

وأكد المنوفي في تصريح صحفي، أن التوسع في تصنيع الزبيب محليًا لا يُعد فقط استثمارًا في محصول وفير كالعنب، بل يُعد أيضًا قيمة مضافة حقيقية للقطاع الزراعي، تسهم في تقليل الفاقد، وتعزيز القدرة التصديرية، وتخفيض فاتورة الاستيراد، ما ينعكس بشكل مباشر على دعم المنتج المحلي ورفع جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تقديم الدعم اللازم للمزارعين، مع توفير حوافز تشجيعية للمُصنّعين، مؤكدًا أن بناء منظومة متكاملة تبدأ من الزراعة وتمر بالتصنيع وتنتهي بالتسويق والتصدير هو الطريق الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما دعا المنوفي إلى ضرورة توفير برامج تدريب ودعم فني للمزارعين، وتسهيل حصولهم على أدوات التجفيف الحديثة، وفق معايير الجودة العالمية، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

واختتم رئيس جمعية "عين" تصريحه بالتأكيد على دعم الجمعية لكافة المبادرات التي تحقق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، وتسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في الأسواق، مشددًا على أن الاستثمار في التصنيع الزراعي أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تعاون مشترك بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ هذا التوجه الوطني الطموح، بما ينعكس إيجابًا على معيشة الفلاح المصري وزيادة الناتج المحلي وتحسين صورة المنتج المصري عالميًا.