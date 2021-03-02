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مرأة

هل شرب عصير الصبار أثناء الحمل آمن؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:20 ص
هل من الآمن شرب عصير
هل من الآمن شرب عصير الصبار أثناء الحمل؟
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أسماء عبد الحفيظ

على الرغم من أن عصير الصبار يعتبر من أكثر المشروبات الصحية، إلا أنه ليس آمنًا دائمًا للحوامل، ومن المعروف أن الطبيعة الملينة للألوين والتي تسمى أيضًا أنثراكينون، مادة اللاتكس الموجودة في الصبار ، تسبب تقلصات الرحم وعدم توازن الكهارل في الأمعاء. 

لذلك، يمكن أن يكون خطيرًا على الأم والطفل إذا لم يتم تناوله بحذر، لذا تحدث إلى طبيبك عن الجرعة الصحيحة وطريقة تناول الصبار عندما تكونين حاملًا، لذا جمعنا لك عزيزتي أشهر الأسئلة حول شرب الصبار أثناء الحمل و إيجابتها.

1.هل الصبار يحفز المخاض؟

من المحتمل أن تحفز الألوة فيرا على المخاض إذا تم تناولها بكميات زائدة لأنها تسبب تقلصات الرحم.

2. هل الصبار آمن للاستخدام على الجلد أثناء الحمل؟
نعم ، يحتوي الصبار على خصائص ترطيب طبيعية تحافظ على البشرة ناعمة ونضرة ورطبة، كما أنه مضاد للالتهابات بخصائص طبيعية واقية من الشمس. يحافظ على لون البشرة متجانسًا ويعمل بشكل جيد لمن يعانون من فرط التصبغ.

3. هل الصبار مفيد لعلامات التمدد أثناء الحمل؟
هناك القليل من الأدلة على أن الصبار يعمل كعلاج لعلامات التمدد. نظرًا لأنه من المعروف أن الصبار النقي يمتلك خصائص تنعيم البشرة الطبيعية ، فيمكن تجربته مع علامات التمدد.
إن تناول الصبار أثناء الحمل ليس آمنًا بنسبة 100٪. من الأفضل تجنب تناوله إلا إذا أوصى به طبيبك كمكمل لأي حالة طبية.

مصدر المعلومات موقع هيلثي لاين.

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