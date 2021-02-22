علامات الحمل وأعراضه المبكرة.. اكتشفيها

علامات الحمل بالنسبة للنساء اللواتي لديهن دورة شهرية منتظمة ، فإن أول علامة على الحمل وأكثرها موثوقية هي غياب الدورة الشهرية، تعاني النساء الحوامل أحيانًا من نزيف مشابه لنزيف الدورة الشهرية الخفيفة جدًا ، مع وجود بعض بقع الدم أو فقدان القليل من الدم فقط، وهذا ما يسمى نزيف الانغراس.





أكد موقع nhs ، أن تختلف علامات الحمل من امرأة لأخري ولن تلاحظ كل النساء كل هذه الأعراض التي تتمثل في الشعور بالغثيان أثناء الحمل، قد تصابين بفرط القيء الحملي، وهي حالة خطيرة أثناء الحمل تسبب قيئًا شديدًا وتحتاج إلى علاج، التبول في كثير من الأحيان يوحي بالحمل طعم غريب في فمك تصفه كثير من النساء بالمعدن، تشتهي أطعمة جديدة، تفقد الاهتمام بأطعمة أو مشروبات معينة كنت تستمتع بها، مثل الشاي أو القهوة أو الأطعمة الدهنية، تفقد الاهتمام بالتدخين، لديك حاسة شم أكثر حساسية من المعتاد.





أعراض الحمل الأسبوع الأول

أعراض الحمل في الأسبوع الأول تختلف كل امرأة وكل حمل، وفقًا لمكتب صحة المرأة ، فإن أكثر علامات الحمل شيوعًا هي غياب الدورة الشهرية، ولكن بعض النساء لا تظهر عليهن أعراض الحمل في الأسبوع الأول





كشف موقع medicalnewstoday، أن تشمل أعراض الحمل الأسبوع الأول:

-الغثيان مع القيء أو بدونه

-تغيرات في الثدي بما في ذلك الشعور بألم أو تورم أو وخز أو عروق زرقاء ملحوظة

-كثرة التبول

-صداع الراس

-رفع درجة حرارة الجسم القاعدية

-انتفاخ البطن أو الغازات

-تقلصات أو انزعاج حوضي خفيف بدون نزيف

-التعب أو التعب

-التهيج أو تقلب المزاج

-الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو النفور

-حاسة شم قوية

-طعم معدني في الفم

تعتبر أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت حاملًا هي إجراء اختبار الحمل.





أعراض الحمل الكاذب

عادة ما يكون الحمل وقتًا مثيرًا للأمهات الحوامل، لكن الحمل لا ينتهي دائمًا بالطفل المنتظر، في حالات نادرة ، تعتقد النساء أنهن حوامل ، فقط ليكتشفن أن أعراضهن لم تكن بسبب الحمل ، ولكن بسبب شيء آخر تمامًا.





الحمل الكاذب هو الاعتقاد بأنك تنتظرين طفلًا عندما لا تحملين طفلًا حقًا، يعاني الأشخاص المصابون بالحمل الكاذب من العديد من أعراض الحمل ، إن لم يكن كلها باستثناء الجنين الفعلي.





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تعاني النساء المصابات بالحمل الكاذب بالعديد من الأعراض نفسها التي تظهر على الحوامل بالفعل وفقا لما نشره موقع webmd .

انقطاع الدورة الشهرية

بطن منتفخة

تضخم وألم الثديين ، تغيرات في الحلمتين ، وربما إنتاج الحليب

الشعور بحركات الجنين

استفراغ و غثيان

زيادة الوزن

يمكن أن تستمر هذه الأعراض لبضعة أسابيع فقط ، أو تسعة أشهر ، أو حتى لعدة سنوات، تصل نسبة صغيرة جدًا من المرضى الذين يعانون من الحمل الكاذب إلى عيادة الطبيب أو المستشفى ويعانين من آلام المخاض.





متى تظهر أعراض الحمل

كل امرأة مختلفة كما تقول مارا فرانسيس ، دكتوراه في الطب ، وطبيبة أمراض النساء والتوليد في وودلاندز ، تكساس ، ومؤلفة Mommy MD Guides، لا يشعر البعض أبدًا بعلامات الحمل المبكرة النموذجية ، بينما يشعر البعض الآخر بتغيرات فورية في أجسامهم، ولا يمكنك استخدام حالات الحمل السابقة كدليل أيضًا ؛ يضيف الدكتور فرانسيس أن الأعراض قد تظهر في نقاط مختلفة في كل حمل.





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لإعطائك إرشادات أساسية ، قمنا بتجميع تسعة أعراض شائعة للحمل المبكر ووقت بدئها المعتاد وفقا لما نشره موقع parents.

-ألم الثدي

بفضل زيادة هرمون الاستروجين والبروجسترون ، قد تشعرين بألم وحساسية وألم في ثدييك في بداية الحمل، تبدأ هذه الأعراض عادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الحمل حتى قبل أن تفوتك الدورة الشهرية.

-اكتشاف وتشنج

تعاني بعض النساء من تقلصات وخز عندما تنغرس البويضة الملقحة في بطانة الرحم. قد تلاحظ أيضًا بقعًا خفيفة تدوم يومًا أو نحو ذلك، تظهر علامات الانغراس هذه بعد ستة إلى 12 يومًا من الحمل ، وتعتقد العديد من النساء أنها متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

-إعياء

قد يؤدي ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون ، بالإضافة إلى جهود جسمك لدعم الحمل ، إلى الشعور بالتعب. يظهر فقدان الطاقة في وقت مبكر بعد أسبوع من الحمل، غالبًا ما يختفي في الثلث الثاني من الحمل ولكنه يرفع رأسه مرة أخرى مع اقتراب موعد الولادة.

-تقلب المزاج

قد يساهم الإرهاق جزئيًا في أحد أعراض الحمل المزعجة الأخرى: تقلبات المزاج التي تبدأ في الأسبوع الخامس تقريبًا. لسوء الحظ ، عادة ما تستمر المشاعر غير المستقرة طوال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

-الانتفاخ

هل تشعر أن سروالك أضيق من المعتاد؟ إلقاء اللوم على هرمونات الحمل في هذا الانتفاخ البطني ، والذي يظهر غالبًا بعد فترة وجيزة من الحمل. غالبًا ما يذكر انتفاخ الحمل المبكر النساء بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية.





علامات الحمل قبل الدورة

قد ترغبين في معرفة ما إذا كنت حاملًا في أقرب وقت ممكن، بدون إجراء اختبار الحمل في المنزل ، أو إجراء فحص دم أو الموجات فوق الصوتية ، لا توجد طريقة مؤكدة بنسبة 100 في المائة لإعلامك بالحمل قبل فقدان الدورة الشهرية.





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ومع ذلك، أفاد موقع healthline، يمكن أن تشير بعض العلامات والأعراض إلى أنك في الأسابيع الأولى من الحمل، و هناك بعض علامات الحمل قبل الدورة الشهرية..





ثدي مؤلم أو حساس

واحدة من التغييرات المبكرة التي قد تلاحظها أثناء الحمل هي ألم الثديين. قد تشعرين أيضًا بألم عند لمس ثدييك ، أو أنهما ممتلئان أو أثقل من المعتاد. هذا بسبب ارتفاع مستويات البروجسترون في الجسم.





سواد الهالة

قد تلاحظ أيضًا أن الهالة (المنطقة المحيطة بالحلمة) تصبح داكنة، يمكن أن يحدث هذا في وقت مبكر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الحمل وغالبًا ما يكون أول علامة على الحمل.





إعياء

التعب شائع خلال الأشهر الأولى من الحمل، هذا بسبب التغيرات الهرمونية. بالإضافة إلى انخفاض مستويات السكر في الدم وضغط الدم في هذا الوقت.





مخاط عنق الرحم

قد تلاحظ تغيرًا أو زيادة في الإفرازات المهبلية في بداية الحمل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، قد تفرز مخاطًا لزجًا أو أبيض أو أصفر شاحبًا. هذا بسبب زيادة الهرمونات وتدفق الدم في المهبل.





زرع النزيف

قد تعاني من نزيف الانغراس ، أو نزيف خفيف أو نزيف ، بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من الحمل.

يحدث نزيف الانغراس عادةً قبل أسبوع تقريبًا من دورتك الشهرية المتوقعة. سيكون النزيف أخف بكثير من دورتك الشهرية المعتادة. سيتوقف بعد يوم إلى ثلاثة أيام.





كثرة التبول

ربما سمعت أنه سيتعين عليك التبول طوال الوقت أثناء الحمل، وذلك لأن جسمك يزيد من كمية الدم التي يضخها، مما يؤدي إلى معالجة الكلى للسوائل أكثر من المعتاد. هذا يعني المزيد من السوائل في مثانتك.

قد يكون الاضطرار إلى الجري إلى الحمام للتبول علامة مبكرة على الحمل. يمكن أن يبدأ هذا في وقت مبكر بعد أسبوعين من الحمل. لكن قد لا تعانين من هذه الأعراض حتى الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.



