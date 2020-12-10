للسيدات.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الحمل

تهتم دائما السيدات الحوامل بتناول الأكلات الصحية والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتاجها هي والجنين خلال فترة الحمل، لذا يحذر الكثير من الأطباء من تناول بعض الأطعمة خلال فترة الحمل حتى لا تؤثر على صحة الجنين والأم بالسلب.





كشف موقع healthline، عن أبرز الأطعمة التي يجب أن تتجنبها كل سيدة خلال فترة الحمل ...





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- الأسماك عالية الزئبق

الزئبق عنصر شديد السمية ليس له مستوى آمن معروف وهو الأكثر شيوعًا في المياه الملوثة، يمكن أن يكون سامًا للجهاز العصبي والجهاز المناعي والكليتين، قد يسبب أيضًا مشاكل خطيرة في النمو عند الأطفال مع آثار ضارة حتى بكميات أقل.

فمن الأفضل تجنب الأسماك عالية الزئبق أثناء الحمل والرضاعة، والتي تشمل قرش، سمك أبو سيف، ماكريل، التونة، سمك القرميد من خليج المكسيك، سمك خشن برتقالى.





-الأسماك غير المطبوخة جيدًا أو النيئة

سيكون هذا الأمر صعبًا بالنسبة لمحبي السوشي ، يمكن أن تسبب الأسماك النيئة وخاصة المحار العديد من الإصابات، يمكن أن تكون هذه عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية ، مثل نوروفيروس ، فيبريو ، السالمونيلا ، والليستيريا.





قد تؤثر بعض هذه الالتهابات عليك فقط مما يسبب الجفاف والضعف قد تنتقل العدوى الأخرى إلى طفلك مع عواقب وخيمة أو حتى مميتة.

النساء الحوامل معرضات بشكل خاص لعدوى الليستريات ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن النساء الحوامل أكثر عرضة بنسبة 10 مرات للإصابة بعدوى الليستيريا من عامة السكان، يمكن العثور على هذه البكتيريا في التربة والمياه أو النباتات الملوث، يمكن أن تصاب الأسماك النيئة بالعدوى أثناء المعالجة بما في ذلك التدخين أو التجفيف.





يمكن أن تنتقل بكتيريا الليستيريا إلى طفلك عبر المشيمة حتى لو لم تظهر عليك أي علامات للمرض، هذا يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة ، والإجهاض ، والإملاص ، وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة ، وفقًا لمصدر CDCTrusted.













-اللحوم غير المطبوخة جيدًا والنيئة والمعالجة

تؤثر بعض المشكلات نفسها مع الأسماك النيئة على اللحوم غير المطبوخة جيدًا أيضًا، يزيد تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا من خطر الإصابة بعدوى من عدة بكتيريا أو طفيليات بما في ذلك التوكسوبلازما والإشريكية القولونية والليستيريا والسالمونيلا.





قد تهدد البكتيريا صحة طفلك الصغير وربما تؤدي إلى ولادة جنين ميت أو أمراض عصبية شديدة بما في ذلك الإعاقة الذهنية والعمى والصرع، توجد معظم البكتيريا على سطح قطع اللحم الكاملة قد تبقى بكتيريا أخرى داخل ألياف العضلات.

لا ينبغي للمرأة الحامل تناول منتجات اللحوم المصنعة إلا إذا تم إعادة تسخينها حتى تبخيرها.





-البيض النيء

يمكن أن يتلوث البيض النيء ببكتيريا السالمونيلا، تشمل أعراض عدوى السالمونيلا الحمى والغثيان والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، ومع ذلك في حالات نادرة ، قد تسبب العدوى تقلصات في الرحم مما يؤدي إلى الولادة المبكرة أو الإملاص.





- الكافيين

يُنصح الحوامل عمومًا بالحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملليجرام يوميًا ، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG).

يمتص الكافيين بسرعة كبيرة ويمر بسهولة إلى المشيمة، نظرًا لأن الأطفال والمشيمة الخاصة بهم لا تحتوي على الإنزيم الرئيسي اللازم لاستقلاب الكافيين يمكن أن تتراكم مستويات عالية.





تبين أن تناول كميات كبيرة من الكافيين أثناء الحمل يحد من نمو الجنين ويزيد من خطر انخفاض الوزن عند الولادة.

الوزن المنخفض عند الولادة يُعرَّف بأنه أقل 2.5 كجم، يرتبط بزيادة مخاطر وفاة الرضع وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ.





-الحليب غير المبستر والجبن وعصير الفاكهة

يمكن أن يحتوي الحليب الخام والجبن غير المبستر والأجبان الناضجة على مجموعة من البكتيريا الضارة ، بما في ذلك الليستريا والسالمونيلا والإي كولاي والكامبيلوباكتر.

الشيء نفسه ينطبق على العصير غير المبستر والذي يكون أيضًا عرضة للتلوث البكتيري، يمكن أن يكون لهذه الالتهابات عواقب تهدد الحياة بالنسبة للطفل الذي لم يولد بعد، تحدث البكتيريا بشكل طبيعي أو بسبب التلوث أثناء الجمع أو التخزين، تعتبر البسترة الطريقة الأكثر فعالية لقتل أي بكتيريا ضارة ، دون تغيير القيمة الغذائية للمنتجات.

لتقليل خطر الإصابة بالعدوى تناول الحليب المبستر والجبن وعصير الفاكهة فقط.





الأطعمة السريعة

تعتبر الوجبات السريعة منخفضة بشكل عام في العناصر الغذائية ومرتفعة في السعرات الحرارية والسكر والدهون المضافة، في حين أن زيادة الوزن ضرورية أثناء الحمل فقد تم ربط زيادة الوزن الزائدة بالعديد من المضاعفات والأمراض وتشمل هذه زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل بالإضافة إلى مضاعفات الحمل أو الولادة.





التزم بالأطعمة والوجبات الخفيفة التي تركز على البروتين والخضراوات والفواكه والدهون الصحية والكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات النشوية.