الكاميرات ترصد سرقة سيدة لمصوغات من داخل محل بالجيزة.. وتحرك عاجل من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المحال بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من عامل بأحد محال المصوغات كائن بدائرة القسم بقيام إحدى السيدات بمغافلته وسرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل المحل عمله.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام) وبحوزتها (جزء من المسروقات) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافت بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلها سيئ النية (مالك محل مصوغات) تم ضبطه وبإرشاده تم ضبط باقى المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.