قديم وصاحبه متوفى .. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجارة المخدرات المتداول

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام وتم فحصه فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "متوفى منذ عام 2022 " .

ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يبرهن على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة.





