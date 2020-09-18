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مرأة

دراسة: الحمل يجعل النساء في مأمن من هذا المرض .. تفاصيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:31 م
دراسة: الحمل يحمي
دراسة: الحمل يحمي النساء من مرض التصلب العصبي المتعدد
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثي جامعة موناش، أن الحمل قد يؤخر ظهور مرض التصلب العصبي المتعدد لأكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل النساء في مأمن من هذا المرض مع حدوث الحمل.

وجدت نتائج الدراسة التي أجريت على 3600 امرأة أن النساء الحوامل، قد طورت مرض التصلب المتعدد في المتوسط ​​بعد 3 سنوات من حملهم بخلاف نظرائهم من لم يحصلون على الحمل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن النساء اللواتي حملن أطفالهن وخلال فترة حملهن الكاملة قد تعرضن لتأخير ظهور مرض التصلب المتعدد وتطور المرض من 3 إلى 4 سنوات .

وأشار الباحثون إلى أنه يمكن أن يمهد هذا الاكتشاف علاجات جديدة لتأخير ظهور مرض التصلب المتعدد، مثل : إعطاء المرضى هرمونًا ينتجه الجسم أثناء الحمل. 

ويعتبر مرض التصلب المتعدد هو حالة منهكة لها أعراض تشمل: فقدان الحركة ومشاكل في الرؤية والتعب والألم الشديد، ويحدث هذا عندما يفشل جهاز المناعة ويبدأ في مهاجمة الجسم؛ حيث يصيب هذا المرض النساء أكثر بثلاث مرات منها لدى الرجال.

ويحدث مرض التصلب المتعدد لحوالي ما يصل إلى 100000 شخص في المملكة المتحدة ، و 400000 في الولايات المتحدة ، يتأثرون بهذه الحالة.

وقالت الدكتورة فيليجا جوكوبايتيس التي قادت الدراسة ، إن تأخر إصابة النساء بـ مرض التصلب المتعدد ربما يكون ناتجًا عن تغيرات في الحمض النووي للمرأة أثناء الحمل، مما يؤدي إلى إيقاف الجينات المسببة للنشاط الزائد في الجهاز المناعي الذي يؤدي إلى الإصابة بالمرض.
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