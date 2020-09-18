دراسة: الحمل يجعل النساء في مأمن من هذا المرض .. تفاصيل

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثي

ويعتبر مرض التصلب المتعدد هو حالة منهكة لها أعراض تشمل: فقدان الحركة ومشاكل في الرؤية والتعب والألم الشديد، و

يحدث هذا عندما يفشل جهاز المناعة ويبدأ في مهاجمة الجسم؛ حيث يصيب هذا المرض النساء أكثر بثلاث مرات

منها

لدى الرجال.