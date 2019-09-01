من خلال اختبار التنفس.. تشخيص جديد لاكتشاف مرض التصلب المتعدد

يأمل العلماء في أن يتم تشخيص مرض التصلب المتعدد باختبار التنفس في المستقبل القريب.. فقد أوضحت الأبحاث أن المرضى الذين أصيبوا بالشلل يعانون من حالة غير قابلة للشفاء تتنفس مركبات مختلفة، مقارنة بالأشخاص الأصحاء.



وتسمى بعض المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، بعض الأنواع قادرة على الإشارة إلى أمراض أخرى مثل السرطان.. ويأمل الخبراء أن تساعد المركبات العضوية المتطايرة الأطباء على اكتشاف مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل أسرع عندما يزور المريض الأعراض المبكرة للحالة التقدمية.



وفي الوقت الحالي، يمكن أن تستغرق التشخيصات وقتًا طويلًا وتتضمن اختبارات مثل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التي قد تكون مؤلمة.. واعترفت الدكتورة سوزان كولهاس، مديرة الأبحاث في جمعية التصلب المتعدد في بريطانيا، أن "اختبار التنفس" قد تبدو مستقبلية، مضيفة: "يحقق باحثو مرض التصلب العصبي المتعدد اليوم بعض الأشياء المذهلة - وهذه النتائج ، في وقت مبكر ، مشجعة للغاية".



يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 100.000 شخص مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد في المملكة المتحدة وغالبًا ما يكون الطريق إلى التشخيص هو وقت مرهق للغاية.

وتعد التقنيات المستخدمة للتشخيص غزيرة ومكلفة وغالبًا ما تكون شاقة؛ لذا فإن هذا التطور المثير سيعالج حاجة كبيرة لم يتم تلبيتها.



وأوضح الباحثون أن "وجود ثقب في الفقرات القطنية وحتى فحص التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن يكون تجربة غير مريحة ومزعجة.. ونحن نعلم أن الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد حريصون على التغيير"، مضيفين: "يخرج الجميع مئات المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من داخل الجسم، لكن من غير المفهوم تمامًا ما يعنيه كل واحد".



وأظهرت الأبحاث أن المركبات العضوية المتطايرة هي ما تستطيع الكلاب استنشاقه في المراحل المبكرة من العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك المبيض والرئة.



استندت تصريحات الدكتور كولهاس إلى أبحاث واعدة أجراها أكاديميون في جامعة هيدرسفيلد العام الماضي.. نظروا إلى المركبات العضوية المتطايرة التي تم استنشاقها في أنفاس 60 مشاركًا ، بمن فيهم الأشخاص الأصحاء والمرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من مرض التصلب العصبي المتعدد.. لقد وجدوا العديد من المركبات العضوية المتطايرة الجديدة التي تكون "أكثر أو أقل وفرة" في أنفاس الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد مقارنة بالأشخاص الأصحاء.





