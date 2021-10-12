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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. هيئة الأرصاد تعلن أمطار رعدية على هذه المناطق

أمطار رعدية
أمطار رعدية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم أمس كان أكثر من رائع مع سطوع أشعة الشمس، ولكن مع دخول فترات الليل اختلفت الأجواء تماماً.

وأضاف "شاكر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الهيئة أصدرت بياناً توقعاتنا لوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة.

وأشارت وكيل مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مناطق شرق وجنوب القاهرة تتأثر بالأمطار أما باقى مناطق القاهرة فرص أمطارها انتهت تماماً، أما شرق وجنوب القاهرة مازال هناك أمطار رعدية على هذه المناطق وهو مستمر معنا خلال الساعات القادمة حتى ظهر اليوم.

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 - 10 - 2021، في القاهرة والمحافظات.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان ، أن انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائها المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري سوف يصل إلى القاهرة.

 

وتابع البيان: كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى:

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

الإسماعيلية 31 19

الدقهلية 32 20

الغردقة 35 25

والمنيا 34 20

الأرصاد الجوية الامطار أمطار رعدية هيئة الأرصاد الجوية سطوع أشعة الشمس أمطار خفيفة الشبورة المائية درجات الحرارة

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