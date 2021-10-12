منة عرفة تروج لأغنيتها الجديدة علي طريقتها.. فيديو

منه عرفه تروج لأغيتها الجديدة علي طريقتها..فيديو

روجت الفنانة الشابة منة عرفة، لأغنيتها الجديدة،ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،ظهرت فيه وهي تردد كلمات الأغنية بطريقة مرحة.

وكتبت عرفة من خلال الفيديو معلقة: "مين مستني الاغنيه؟!🔥 قريب اوي هتشوفوها كامله انشاءالله".



وفي سياق آخر، كان تسبب إعلان الفنانة الشابة منه عرفه في إثارة موجة كبيرة من غضب المشاهدين والذين عبروا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماع وبعد مشاهدة الاعلان الدعائي لإحدى شركات المراتب.

ظهرت منة عرفه خلال الإعلان وهي تقوم بحركات استعراضية وتغني بطريقة الراب وتظهر وكأنها لم تستطع الاستيقاظ من النوم بسبب جودة نوع المراتب.