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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توسيع الطريق الدائرى وتطوير محيط قصر محمد على بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة قليوب لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدى على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
وخلال الجولة وجه المحافظ بإزالة مبنى مكون من دور أرضي وعلوي على مساحة 300 متر2، بالخرسانة بحوض المقاطع والشابوري بقرية بلقس مركز ومدينة قليوب موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.


وأكد المحافظ استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة بعزبة مراد بقرية بلقس بمركز ومدينة قليوب.
 

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد علي والتشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم، كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور، كما تابع تركيب العلامات الإرشادية الجديدة ، كما شاهد  المحافظ وضع الإنترلوك على الأرصفة ودهان البلدورات.
 

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اوقف موكبه على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع بطوخ لإسعاف شاب وقع بدراجته النارية في حادث مروري أثناء قيادتها على الطريق بسبب سقوط الأمطار.
 

وكان محافظ القليوبية أثناء عودته من أحد الجولات وسيره على الطريق الزراعى السريع فوجئ بسقوط شاب يستقل دراجة بخارية على الطريق بمدخل مدينة طوخ بسبب سقوط الأمطار وأنقذت العناية الإلهية الشاب حيث تمكنت السيارات من تفاديه وعدم إصابته أثناء وقوعه على الطريق.
وفور تصادف المحافظ أوقف موكبه وأصر على التوقف ومعرفة ملابسات الحادث وقام باستعجال سيارة الإسعاف لإنقاذ وإسعاف الشاب الذي أصيب بكدمات وكسور جاري فحصها وتحديدها عقب نقله إلى مستشفى طوخ المركزي.
وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شدد على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.
جاء ذلك خلال حملة قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وميدان كاميليا وعزبة السوق والحرس الوطني بمشاركة اللواء فؤاد الطيب مساعد مدير أمن القليوبية والمقدم حسين الكيلاني مدير إدارة الإشغالات بالمحافظة والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها ، لتطهير شوارع مدينة بنها من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.
 

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، وإزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، ومراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.


وأسفرت حملة الإشغالات عن تحرير 37 محضر إشغال طريق و29 محضر نظافة عامة، وتم إزالة  221 بائع متجول وتمت إزالة 14 نصبة شاي بالإضافة إلى 11 وصلة كهربائية مخالفة، وتم تنفيذ  197 إزالة فورية ورفع 15 طنا مخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي . 
وأوضح الهجان أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

القليوبية الرقعة الزراعية مخالفات البناء الطريق الدائرى مدينة قليوب الإجراءات القانونية المشروع القومي

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