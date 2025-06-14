سهوا أم قصدا.. باسكال مشعلاني عن حرب إسرائيل وإيران: الله يمحي الجميع

شاركت المطربه باسكال مشغلاني منشوراً جديد عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت باسكال مشعلاني:"صباح_الخير مع كل الاجواء ،الحرب يلي عم نعيشها.الله يمحي الجميع

#باسكال_مشعلاني

#pascalemachaalani

#اتهراينا".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، نشوب حرائق وتصاعد الدخان، إثر هجوم إسرائيلي على منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز، في بوشهر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

إعلام إسرائيلي: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، أن تل أبيب لن تتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».