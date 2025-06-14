كأنى مغبتش عن الجمهور .. أول تعليق من مايا نصري بعد حفلها فى السعودية

علقت الفنانة مايا نصري على ردود فعل حفلها الذى أقيم أمس فى السعودية ضمن فعاليات “نوستالجيا فورها” والذى يعد بمثابة عودة قوية لها على المسرح بعد غياب دام عشر سنوات.

وقالت مايا نصري خلال لقائها مع et بالعربي، أنها سعيدة للغاية بردود فعل الجمهور الذى مازال يردد اغانيها بحب مشيرة انها لم تشعر ابدا انها غابت عن المسرح بعد ان لمست محبة الجمهور بهذا الشكل".

واضافت مايا نصري، معلقة: “ انا كنت حاسة ان الجمهور جاي عشان هما اللى يغنوا وزى ما بيتقال عليهم جيل الطيبين وانا بحب هيدا اللقب على السوشيال ميديا”.

حفل نوستالجيا فورها

وأقيم حفل نوستالجيا فورها امس فى جدة بمشاركة عدد من أبرز نجوم الألفينات، منهم الفنان إيوان، الفنان ماساري، فرقة بلو، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، والفنانة جنات، والفنان أحمد الشريف.

وكانت أعلنت الجهة المنظمة للحفل، قائلاً: “نسعى من خلال هذا الحدث إلى استحضار ذكريات الجيل الذهبي وتقديم تجربة فنية فريدة لجمهورنا في جدة. بمشاركة فنانين مميزين مثل مايا نصري التي ستضيف للحفل طابعاً خاصاً يُعيدنا إلى أجمل لحظات الموسيقى العربية.”

أعمال مايا نصري

وبدأت مايا نصري مشوارها الفني عام 1999 ، وما لا يعرفه الكثير أن مايا نصري بدأت مشوارها كمذيعة ثم مطربة وبعد ذلك اتجهت للتمثيل وشاركت في بطولة عدة أفلام ومسلسلات.

وقدمت مايا نصري على مدار مسيرتها الفنية أربعة ألبومات وهي اخبارك ايه ولو كان لك قلب وازاي تعرفني وجاي الوقت.

كما شاركت مايا نصري في بطولة عدد من الأفلام منها خارج عن القانون وكود٣٦.