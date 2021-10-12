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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أوضة اللبس.. لاعبو المنتخب يحتفلون بالفوز على ليبيا

صدى البلد

نشر اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري صورة جديدة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر محمد صلاح فى الصورة برفقة لاعبي المنتخب المصري من أوضة اللبس، وهم يحتفلون بفوزهم على منتخب ليبيا.

 

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على انتقاد الجمهور لـ أداء محمد صلاح في مباراة مصر وليبيا، قائلا: "الناس اللي بتسأل هو محمد صلاح بيعمل إيه أحب أقولك صلاح واخد معاه 2 ولا 3 وسايب فرصة لباقي اللاعيبة تتحرك".


وأضاف "أديب"، خلال تقديمه، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "صلاح لوحده كان واخد نص خط الدفاع وفاتح الأبواب لباقي الفريق".

 

وأشار خلال حلقة أمس أثناء المباراة: “كان فيه مساحات مفتوحة في خط الدفاع لمنتخب ليبيا”.

 

إصابة الشناوي.. منتخب مصر يتفوق على ليبيا 2-0 فى الشوط الأول

 

انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر على ليبيا بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب بنغازي فى الجولة الـ 4 ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.

 

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.

 

وبدأ منتخب مصر بالضغط المتواصل من أجل إدراك هدف مبكر لإرباك صفوف منتخب ليبيا.

 

وتوقفت المباراة لإصابة سند الورفلي مدافع المنتخب الليبي بعد اصطدام قوي بمصطفى محمد لاعب منتخب مصر فى الدقيقة 7 .

 

واحتسب تسلل على مصطفى محمد لاعب منتخب مصر نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي منتخب ليبيا في الدقيقة 11 .

 

وجاءت ركلة حرة مباشرة لليبيا في وسط ملعب منتخب مصر من جهة اليسار، نفذها فيصل بدري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد فتوح برأسية سهلة بعيدا عن مناطق الخطورة في الدقيقة 12 .

 

وحاول عمر مرموش لاعب منتخب مصر اختراق منطقة جزاء ليبيا من جهة اليمين لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي من المدافع عبد الله شريف في الدقيقة 13 .

 

وجاءت تسديدة ضعيفة للغاية عن طريق مؤيد اللافي لاعب منتخب ليبيا من على حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى دون خطورة على الحارس محمد الشناوي فى الدقيقة 14 .

 

وجاء هدف محقق ضائع للمنتخب المصري بعد تحرك ذكي من عمر مرموش داخل منطقة جزاء ليبيا خلف المدافعين حاول خلاله استغلال الخروج الخاطئ من الحارس محمد نشنوش وسدد كرة قوية في الزاوية المغلقة إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل فى الدقيقة 22 .

 

وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة خلال مباراة ليبيا دون تدخل أى لاعب معه فى كرة مشتركة .

 

ودفع مدرب المنتخب بـ محمد أبوجبل فى الدقيقة 27 وأثناء خروج محمد الشناوي قام بعتاب وظهر عليه الغضب من عصام الحضري بأنه شارك فى مباراة اليوم.

 

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