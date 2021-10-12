ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلي ثلاثة أشخاص وإصابة آخر

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط كوبري مشاة الزهراء إلى ثلاثة أشخاص بعد رفع الكوبري الذي سقط علي السيارة النقل وإصابة آخر.

وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق ورجال المرور والإسعاف في استخراج ثلاث جثث وسحب السيارة النقل من أنقاض الكوبري.

وتبين مصرع كلا من بدر محمد ابراهيم فريج ٥٠ سنة وأمير عبد العظيم السيد ٤٣ سنة وعماد حمدي محمد زيدان وإصابة ايمن شكري اسماعيل ٥٠ سنة بكسر بالساق اليسري بالإضافة لتعرض وفاء عامر للأغماء تصادف مرورها وقت الحادث.

وتم نقل الجثث لثلاجة مستشفي طور سيناء العام والمصاب لمستشفي الزهراء

وشهدت مدينة طور سيناء اليوم، سقوط كوبري مشاة حديدي علي سيارة نقل " تريلا " محملة بحفار مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء. إخطار بسقوط كوبري المشاة الحديدي علي سيارة نقل تريلا نتيجة اصطدام الحفار المحمول علي السيارة النقل بمقدمة كوبري المشاة.

وقال شهود عيان في موقع الحادث أن السيارة كانت تسير وفوقها الحفار ولم يتوقع أن ارتفاع الكوبري لن يسمح بعبور الحفار.

وعلي الفور هرعت قوات الدفاع المدني والحريق وسيارات الإسعاف ورجال المرور لموقع الحادث وتم تحريك الجزء الذي سقط من الكوبري وقامت برفع الكوبري وفي محاولة لإنقاذ ثلاثة أشخاص من بينهم السائق ولكن لفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت انقاض الكوبري

وقد انتقل لموقع الحادث كلا من الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات وقد تم فتح الطريق وتحريك انقاض الكوبري وسحب السيارة النقل وفتح الطريق

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق

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