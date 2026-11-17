تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملة الميكانيكية للمحافظة، لمتابعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات، والوقوف على مدى جاهزيتها وكفاءة تشغيلها، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين كفاءة منظومة العمل بمختلف القطاعات.

وشدد محافظ الدقهلية على المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، بضرورة الحفاظ على الجاهزية الفنية والتشغيلية لكافة المعدات والسيارات على مستوى المراكز والمدن والأحياء، والتأكد من صلاحيتها للعمل في مختلف الظروف، مع الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية، وسرعة التعامل مع أي أعطال وإصلاحها فورًا، منعًا لتعطل المعدات أو تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه بضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع المتابعة المستمرة للحالة الفنية للمعدات، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الحملة الميكانيكية وتوزيعها بكفاءة وفقًا لاحتياجات العمل الفعلية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ أن جاهزية المعدات والسيارات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الأجهزة التنفيذية وسرعة التعامل مع مختلف المهام الميدانية، مشددًا على أنه سيواصل المرور الشخصي والمفاجئ على الحملات الميكانيكية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، للوقوف على الطبيعة على مستوى الأداء، ومتابعة تنفيذ التوجيهات، والتأكد من كفاءة التشغيل وحسن استغلال الإمكانات المتاحة.