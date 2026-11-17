كشفت رنا حسن أبو السعود، ابنة الملحن الراحل حسن أبو السعود، عن تفاصيل وكواليس مؤثرة في حياة والدها، قبل وفاته، متحدثة عن علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، والخلاف الذي وقع بينهما قبل رحيله بيوم واحد، إلى جانب علاقته بالفنان بهاء سلطان وموقفه الدائم من زملائه في الوسط الفني.

وقالت رنا حسن أبو السعود، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة «الحياة»، إن والدها الراحل كان دائم الحديث عن شعوره بأنه لن يتجاوز عمر 54 عامًا، موضحة أنه كان يردد أن والده وشقيقه توفيا في العمر نفسه، وكان يؤكد لها أنه لن يتخطى هذه المرحلة.

وأضافت أن والدها توفي بالفعل بشكل مفاجئ يوم عيد ميلاده، ولم يتجاوز عمر الـ54 عامًا، في واقعة وصفتها بأنها كانت مؤثرة وغريبة بالنسبة للأسرة.

تفاصيل خلاف شيرين وحسن أبو السعود قبل وفاته

وتطرقت ابنة الملحن الراحل إلى الخلاف الذي وقع بين والدها والفنانة شيرين عبد الوهاب قبل وفاته، موضحة أن الأزمة كانت تتعلق بأمور تخص النقابة والشرط الجزائي مع المنتج نصر محروس، بعدما رغبت شيرين في ترك الشركة دون سداد المستحقات المالية المترتبة عليها.

وأشارت إلى أن والدها كان يعتبر شيرين بمثابة ابنته، وكانت تربطه بها علاقة قريبة، لكنها كشفت عن وقوع مشادة حادة بينهما قبل وفاته بيوم واحد، عندما حضرت إلى منزل الأسرة، مؤكدة أنها قامت بتكسير بعض الأشياء والصراخ والسب، وهو ما شكّل صدمة كبيرة لوالدها بسبب مكانتها لديه.

وأضافت أن والدها تأثر بشدة بما حدث، ودخل في حالة من الحزن والانفعال، قبل أن يتعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب روايتها.

وأوضحت أن والدها شعر بالتعب، فنزل سريعًا إلى المستشفى الموجود أسفل المنزل، لكن حالته تدهورت خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ربع ساعة أو ثلث ساعة، ليرحل عن الحياة.

كما نقلت عن إحدى العاملات في المنزل قولها إنها ظلت تسمعه طوال الليل يستغفر الله ويدعوه كثيرًا قبل وفاته.

موقف مؤثر بين شيرين وابنة حسن أبو السعود يوم الغُسل

وروت رنا حسن أبو السعود موقفًا إنسانيًا مؤثرًا جمعها بشيرين عبد الوهاب يوم غسل والدها في المستشفى، قائلة إنها كانت تقف عند قدمي والدها، وفوجئت بشخص يجلس بجوارهما ويحتضن قدميه ويبكي بشدة، مرددًا: «سامحني يا حسن.. سامحني يا حسن».

وأضافت أنها التفتت لتجد شيرين عبد الوهاب، فتوجهت إليها واحتضنتها، وقالت لها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه»، مؤكدة أن الموقف كان صعبًا ومأساويًا للغاية.

بهاء سلطان عن رحيل حسن أبو السعود: سندي في الحياة راح

وتحدثت ابنة الملحن الراحل عن علاقته بالفنان بهاء سلطان، مؤكدة أن والدها كان يتمتع بمكانة خاصة لدى كل من تعاملوا معه، وكان بمثابة الأخ الأكبر الذي يساند الجميع ويقف بجانبهم في الأزمات.

وكشفت أن بهاء سلطان اتصل بها عقب وفاة والدها، وقال لها: «سندي في الحياة راح»، في تعبير عن حجم العلاقة الإنسانية التي جمعتهما.

وأكدت أن والدها كان دائم الإشادة ببهاء سلطان، وكان يصفه بأنه من أطهر وأطيب القلوب التي قابلها في حياته، كما كان يخشى عليه من تقلبات الحياة ومن الأشخاص المحيطين به، ويحرص على مساندته في أي مشكلة أو أزمة يمر بها.