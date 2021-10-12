عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق : عودة الجماهير المصرية للمدرجات أمر طبيعي

صدى البلد

كشف احمد مصطفي نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن سعادته بإعلان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ،  عودة الجماهير مع بداية الجولة الأولى للدوري المصري، بحد أدنى 2000 مشجع في كل  مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق.


وأشار نجم الزمالك السابق ، أن عودة الجمهور للمدرجات مرة أخرى ، شييء طبيعي ولكن يجب أن يكون بضوابط وتنسيق تام مع أجهزة الأمن.

وشدد أحمد مصطفى ، على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط الامنيه الخاصه بحضور المباريات ، وعدم التعصب ، كي نتجنب افتعال الأزمات بالمدرجات .

فيما كشف أحمد  دياب خلال فعاليات قرعة الدوري المصري، عن إذاعة مباريات الدوري المصري كاملا بتقنية الـ HD وتواجد 10 كاميرات بحد أدنى في كل مباراة.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري المصري في يوم 25 أكتوبر المقبل كما أعلن اتحاد الكرة المصري.

ويعد الزمالك هو حامل اللقب بعد التتويج بالدوري الموسم الماضي للمرة الـ 13 في تاريخه.

الزمالك أحمد مصطفى أحمد دياب رابطة الأندية المصرية عودة الجماهير

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه.. الهجرة تكشف تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

فاروق الباز يكشف عن حقيقة وجود حياة على كوكب المريخ

السيسي يكتب كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة المجري

الأرصاد :متوقع استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية هذا الأسبوع

بالتعاون مع الدول العربية.. رئيس الفيفا يعرض على إسرائيل استضافة مونديال 2030

بعد تصريحات تبون.. فرنسا: نؤكد على احترامنا الراسخ لسيادة الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

ستكون مفاجأة لجمهوري .. رانيا يوسف : اخترت فساتين مهرجان الجونة .. فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

ليلي موسي تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ