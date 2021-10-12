لاعب الزمالك السابق : عودة الجماهير المصرية للمدرجات أمر طبيعي

كشف احمد مصطفي نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن سعادته بإعلان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ، عودة الجماهير مع بداية الجولة الأولى للدوري المصري، بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق.



وأشار نجم الزمالك السابق ، أن عودة الجمهور للمدرجات مرة أخرى ، شييء طبيعي ولكن يجب أن يكون بضوابط وتنسيق تام مع أجهزة الأمن.

وشدد أحمد مصطفى ، على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط الامنيه الخاصه بحضور المباريات ، وعدم التعصب ، كي نتجنب افتعال الأزمات بالمدرجات .

فيما كشف أحمد دياب خلال فعاليات قرعة الدوري المصري، عن إذاعة مباريات الدوري المصري كاملا بتقنية الـ HD وتواجد 10 كاميرات بحد أدنى في كل مباراة.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري المصري في يوم 25 أكتوبر المقبل كما أعلن اتحاد الكرة المصري.

ويعد الزمالك هو حامل اللقب بعد التتويج بالدوري الموسم الماضي للمرة الـ 13 في تاريخه.