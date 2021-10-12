روح المسابقة.. محمد فضل: قرار عودة الجماهير لمباريات الدوري طال انتظاره

قال الكابتن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق، إن كثيرين من الأجيال الجديدة حرموا من متعة مشاهدة المباريات في الإستاد بعد قرار عدم حضور الجماهير للمباريات منذ عام ٢٠١١.



وأضاف "فضل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة "النهار"، أن اللجنة الخماسية لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولابد من وجود مكان مستقل بها لكى تقوم بمباشرة أعمالها وحقوقها.



وأوضح عضو اللجنة الخماسية السابق، أنها تقوم بعدة مهام، ومنها الاتفاق مع الأندية والرعاة لبيع حق البث جماعى، وأيضا تقوم بالرقابة المالية على الأندية.



وأكد أن قرار عودة الجماهير للدورى للموسم الجديد طال انتظاره طويلا، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة، وهامة؛ تعيد للمسابقة روحها وأهميتها.