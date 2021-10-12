تعرف علي أبرز أحداث محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ليوم الثلاثاء

شهدت محافظة أسوان العديد من الأحداث علي مدار الـ 24 من يوم الثلاثاء.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من 9 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة شخص، فى حملة على المتهمين بالتنقيب عن الذهب فى الجبال الشرقية بمحافظة أسوان.

فيما قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالمرور الميدانى والتعامل مع أسرة بلا مأوى تقيم بحديقة الورد بمدينة أسوان .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ البرنامج القومى المتكامل لحماية وتأهيل الأطفال والكبار بلا مأوى وبناءاً على التكليفات المتواصلة للواء أشرف عطيه محافظ أسوان بالتصدى لظاهرة التسول وتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والمعيشية للمواطنين الذين بلا مأوى .

وقد قام أعضاء الفريق ببحث الحالة الإجتماعية للأسرة وظروفها الاقتصادية وتبين أن الأسرة من محافظة المنيا وتتكون من سيدة تعول أربعة أطفال والزوج ليس لديه مصدر رزق ثابت ، وقد قام الفريق بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة الأسرة إلى محل إقامتها بمحافظة المنيا مع التنظيم مع كافة الجهات المختصة لتوفير حياة كريمة للأسرة بمختلف أفرادها .

بينما قام أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية لبعض المزارات السياحية، استهلها بزيارة معابد فيله ، حيث اطمئن على تركيب ملصقات أرضية للتباعد ، مع توافر المطهرات والتعقيم وجهاز كاشف الحرارة عند البوابة الرئيسية وذلك في إطار إستعدادات المحافظة للموسم السياحى والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المواقع السياحية والأثرية والفنادق الثابتة والعائمة .

وكان قد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية المتابعة الميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بمختلف قرى ومدن مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وأيضاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وأوضح أشرف عطية إلى أن هذه الجولات الميدانية ساهمت فى زيادة نسب التنفيذ والجودة في الأعمال الجارية مع رصد مختلف المشكلات والعقبات أولاً بأول والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال 665 مشروع بتكلفة إجمالية 13.6 مليار جنية بمختلف قطاعات الخدمات والمرافق العامة .

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع الذى عقد برئاسة محافظ أسوان مع لجنة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية ، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام ، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئات والمديريات والجهات المنفذة ، ومنسقى مؤسسة حياة كريمة .

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن تتوافق الرؤية الإنسانية والاجتماعية للقيادة السياسية في إطلاق هذه المبادرة الرائدة مع تنفيذها على الأرض طبقاً للتراث المعماري الريفى في البناء لدى المواطنين في القرى والمناطق النائية وأن يراعى ذلك عند تنفيذ مشروع سكن كريم بناء على هذه الثقافة .

وأوضح المحافظ بأن الحصر الذى تم من خلال اللجنة التي تضم المحافظة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والمشاركة الشعبية من لجان التنمية المتكاملة بالقرى طبقاً لمعايير محددة أسفر عن وجود 12 ألف و737 مستحق لسكن كريم ، فضلاً عن بعض الحالات المستجدة في إطار المواقف العاجلة التي تحتاج إلى تدخلات .

وكشف أشرف عطية عن أن المحافظة بذلت جهود كبيرة لتوفير قطع من الأراضي لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المستهدفة لحياة كريمة وذلك بإجمالي 344 قطعة أرض جارى تنفيذ مشروعات المبادرة عليها ومنها 31 مجمعا خدميا ، مؤكداً على أن قطع الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات منها ما هو تابع لأملاك الدولة أو بعض الجهات، وكذا هناك قطع أراضى تم الحصول عليها كتبرعات من الأهالي للمشاركة في هذا المشروع القومي بعد تأكدهم من مصداقية الدولة وتحقيقه لاحتياجاتهم ومطالبهم بشكل غير مسبوق من قبل .