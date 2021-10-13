اتحاد الصناعات: توفير الطاقة يساهم في تحسين الريف المصري عبر "حياة كريمة"

قال محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قطاع الكهرباء ينتج الآن 58 ألف ميجاوات، وهناك فائض حوالى 15 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحسين الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، بدون توفير الطاقة اللازمة.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب”، مع "برنامج من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، أنه أن مشروعات “القطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق” لم تكن لتتم بدون توفير الطاقة.



و أوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن المدن الجديدة التى تم إنشاؤها مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، استهلكت الكثير من الطاقة.