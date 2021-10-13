كوريا الجنوبية تشكل لجنة لبحث كيفية التعايش مع كورونا

التعايش مع كورونا في كوريا الجنوبية

شكلت كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، لجنة لوضع استراتيجية في شأن كيفية «التعايش مع كوفيد-19» على الأمد الطويل، بينما تسعى البلاد للتخلص من قيود فيروس كورونا تدريجيا ومعاودة فتح الاقتصاد وسط زيادة معدلات التطعيم.

ووفقا لوكالة “رويترز” قالت وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن الحكومة تهدف في ظل هذه الاستراتيجية إلى أن تخفف قيود كورونا للمواطنين الذين يمكنهم إثبات حصولهم على تطعيم كامل من الفيروس، بينما تشجع المرضى دون سن السبعين الذين لم تظهر عليهم أعراض أو ظهرت عليهم أعراض طفيفة على تلقي العلاج في المنزل.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الحكومة ستركز أيضا على عدد حالات دخول المستشفى والوفيات وليس الإصابات اليومية، وستدرس عدم نشر عدد حالات الإصابة على أساس يومي.

وفي أول اجتماع للجنة اليوم، قال رئيس الوزراء كيم بو كيوم: «سنحول كوفيد-19 إلى مرض معد تحت السيطرة. وسنعيد المواطنين للحياة الطبيعية الكاملة»، مضيفا أن السياسة الجديدة لن تلغي على الفور الإلزام بوضع الكمامة.

ولم تفرض كوريا الجنوبية إغلاقا كاملا على الإطلاق لكنها تطبق منذ يوليو أشد قيودها للتباعد الاجتماعي. وتشمل القيود تلك تقليص ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالات الألعاب الرياضية المغلقة ووضع جد أقصى للتجمعات لأكثر من شخصين بعد السادسة مساء (09.00 بتوقيت غرينتش) في سول وما حولها.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة مع ارتفاع وتيرة التطعيم والتي تعثرت في بادئ الأمر بسبب نقص المخزون.

وطعمت كوريا الجنوبية ما لا يقل عن 78.1 من سكانها بجرعة واحدة من أحد لقاحات فيروس كورونا و60.7 في المئة بجرعتين.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي خططا للإسراع بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا اعتبارا من نوفمبر، عندما يكون 70 في المئة من سكانها البالغ عددهم 52 مليونا قد حصلوا على تطعيم كامل.