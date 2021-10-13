شرطة التموين تضبط 1304 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة بجميع محافظات الجمهورية؛ لمكافحة كافة صور الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 1304 قضايا تموينية خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملات، العمل على مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 4.5 طن دواجن مجمدة، و3.45 طن مقطعات دواجن، و2.5 طن دواجن و7.2 طن أرز أبيض و13.3 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، مما يشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، ويجرى استمرار الحملات لتحقيق الانضباط في الأسواق.