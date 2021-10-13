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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة: إصابة 14 مواطنا باختناقات في حريق محدود بإحدى قاعات مهرجان الجونة بالغردقة

حريق الجونه
حريق الجونه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث، حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

وأكد مجاهد تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقاً طبية من مديرية الشئون الصحية والوزارة مزودة بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم جميع الخدمات الطبية والاسعافية، متواجدة ومتأهبة ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.

وشدد على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع جميع الطوارئ، فضلًا عن توافر جميع الفرق الطبية من مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وتواصل أعمال التبريد في موقع الحريق.

 

البحر الأحمر وزارة الصحة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر وزارة الصحة والسكان سياره أسعاف مهرجان الجونة السينمائي وزيرة الصحة والسكان نشوب حريق

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