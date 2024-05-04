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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب»

فريق بيلا
فريق بيلا

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي، بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» رسمياً، بقيادة مديره الفني محمد المحالي، وذلك عقب فوزه على فريق بلطيم بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيلا اليوم السبت.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بعودة نادي بيلا مرة أخرى للدوري الممتاز «ب»، وطالب بتكاتف كافة الجهود للصعود لدوري الأضواء والشهرة الممتاز «أ» باعتبار النادي من أعرق الأندية الشعبية على مستوى المحافظة، وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية التي يعتز الجميع بدورها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل لنادي بيلا وفريقه بعد صعوده للدوري الممتاز «ب»، وحتى الصعود إلى الدوري الممتاز «أ»، كي يستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية العريقة، حيث يحتل نادي بيلا مكانة رياضية كبيرة، وخرج منه لاعبون ممثلون للمنتخب الوطني في البطولات المحلية والدولية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور نادى بيلا الرياضي في تأهيل اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى الدوري الممتاز «ب»، وبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية والرياضية.

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