نشرة أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف حقيقة تكرار ظاهرة البرق والرعد.. رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يوضح فكرة الأذان الموحد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأرصاد تكشف حقيقة تكرار ظاهرة البرق والرعد

قالت منار غانم ، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة تشهد استقرارا تاما بالأحوال الجوية اليوم وغدا الخميس وتكون في المعدلات الطبيعية لها ، موضحة ان ظواهر البرق والرعد من المتوقع أن تتكرر ثانية في النصف الثاني من الخريف بعدما شهدت البلاد هذه الموجة مؤخرا خاصة أن هذا الفصل معروف بتقلباته الجوية .



الآثار تكشف عن ظاهرة لم تحدث من 1500 سنة.. تفاصيل

قال مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إنه على مدار السنوات الأربع الماضية استطاع المرممون المصريون تحقيق إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ 1500 عام تمثلت بترميم تماثيل ضخمة تعرضت للكسر منذ ذلك التاريخ والتى كانت بارتفاع 12 م ووزن 75 طن للملك رمسيس الثانى .

منها الدعك المستمر.. عادات يجب تجنبها للحفاظ على نظر التلاميذ

قال الدكتور أشرف الهباق، أستاذ ورئيس قسم العيون بكلية طب جامعة بنها، إنه من أجل الحفاظ على نظر التلاميذ،يجب تقليل النظر إلى الجهاز الإلكتروني، واستخدامه في الدراسة فقط ، محذرا من دعك الأطفال لأعينهم، معقبا: "خطر جدا.. ليس فقط توصل ميكروبات للعين وعمل كيس دهن أو غيره، إنما تقوم بإيذاء الخلايا القرنية الخاصة بها، وبالتالي مع تقدم السن يعاني من مرض خاص بالقرنية".

سبب تحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح في العالم

قال الكاتب الصحفي أكرم الألفى إنه يتوقع أن يكون الموكب القادم سيكون أكثر إبهارا من موكب المومياوات، كاشفا أن هناك طريق طوله 2700 م، يربط بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك، من أكثر 3000 سنة، فشهد هذا الطريق موكب بقيادة الملك المصري "الفرعون"، ويصطف أهل طيبة على الجانبين، ليقوموا بتحية الملك وحاشيته، فكان هذا لموكب يعتبر احتفال مصري سنوي مبهج، ويمثل رمز قوة الدولة المصرية، وعلى مر الزمن تم اختفاء هذا الطريق، معقبا "ولكننا نعيده اليوم".

رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يوضح فكرة الأذان الموحد

قال هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن مشروع الأذان الموحد أطلقته الوزارة عام ٢٠١٩، ويعتمد على صوت موحد وقت الأذان ، لافتا إلى أن الأذان الموحد عبارة عن إشارة بث ليتم الصلاة والأذان فى المسجد فى وقت واحد وصوت واحد.



قناة السويس تحقق المركز الثانى ضمن أكبر الشركات اللوجستية فى الشرق الأوسط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة"فورمست" من أكبر المؤسسات اللوجستية فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن لوجيستية تعنى انها معنية لإدارة النقل البحرى ومايخصة من تجارة فى النقل البحرى ، مضيفا أن مجموعة فوربست اختارت هيئة قناة السويس من ضمن أكبر ١٠ مؤسسات لوجيستية فى الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١.