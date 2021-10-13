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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قناة السويس تحقق المركز الثانى ضمن أكبر الشركات اللوجستية فى الشرق الأوسط.. شاهد

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة"فورمست" من أكبر المؤسسات اللوجستية فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن لوجيستية تعنى انها معنية لإدارة النقل البحرى ومايخصة من تجارة فى النقل البحرى.

وأضاف "أسامة ربيع"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن مجموعة فوربست اختارت هيئة قناة السويس من ضمن أكبر ١٠ مؤسسات لوجيستية فى الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١.

وفى سياق متصل، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حصول  قناة السويس على المركز الثاني ضمن أكبر الشركات اللوجيستية بالشرق الأوسط ، جاء بعد أن أصبح للهيئة  قدرة في التعامل مع الأزمات، وهو ما حدث في أزمة السفينة البنمية “ايفرجيفن”.

وأضاف أسامة ربيع، أنه تم التعاقد على كراكات بقوة شد “250 طن”، بناءا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الأسطول الملاحي والكراكات لقناة السويس.

وتابع أسامة ربيع، أن قناة السويس تشهد أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بـ 87 سفينة، معقباً: "هذا بفضل الله، وجهد العاملين في الهيئة، والقناة الجديدة".

وأردف رئيس هيئة قناة السويس أن قبل وجود القناة الجديدة، كانت قناة السويس يمر بها من 42 إلى 45 سفينة بشكل يومي على الأكثر، ولكن بوجود القناة الجديدة أصبحت تمر حوالي 87 سفينة، بحمولة تقترب من 5 ملايين طن، بعائد مادي (دخل قومي) يصل إلى 22 مليون دولار.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فورمست المؤسسات اللوجستية الشرق الاوسط النقل البحري هيئة قناة السويس قناة السويس

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