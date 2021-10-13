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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح مستشفى نيل الأمل لجراحات الأطفال والإختلافات الخلقية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية في جولة داخل المستشفى

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، "مستشفى نيل الأمل لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية"، وهي أول مستشفى متخصصة بالمجان لأطفال الاختلافات الخلقية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة 250 مليون جنيه بمساهمة المجتمع المدني وذلك بمنطقة ميامي بنطاق حي المنتزه أول.

 

وقال محافظ الإسكندرية إن مستشفى نيل الأمل لأطفال الاختلافات الخلقية، تعد صرحا عظيما علي أرض الإسكندرية، لافتاً إلى أنها كانت بمثابة حلم للكثير وبتكاتف جهود الجميع أصبح اليوم حقيقة، ونشهد اليوم مولد أول مستشفى بالمجان متخصص على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط يضاهي المستشفيات الكبرى.

 

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وأشاد محافظ الإسكندرية بمستوى التجهيزات بالمستشفى، مشيراً إلى أنها تضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة.

 

ووجه المحافظ باسمه وباسم مواطني الإسكندرية جزيل الشكر والتقدير  إلى المجتمع المدني ورجال الأعمال الذين ساهموا وشاركوا في التبرع لبناء هذا الصرح العظيم، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والرعاية للمستشفى لخدمة أطفالنا على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه؛ أوضح كرام الكردي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة نيل الأمل، أن المستشفى تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير "حياة كريمة".

 

وأشار إلى أن المستشفى تضم أكبر عناية مركزة تسع لأكثر من 40 مريضا حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية، وأول وأكبر مركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات، ووحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية، وما يزيد عن 20 عيادة تخصيصية وتكاملية ومركز تأهيلي، وتبلغ سعة المستشفى 62 سرير و3 غرف عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة الطبية.

 

حضر الافتتاح، كلا من: أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وكرام كردي عبدالفتاح رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور صابر وهيب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الملاك مدير عام المستشفى، ومايكل سيمس المدير الإقليمي لشركة سيمنز، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول.

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