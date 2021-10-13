فرن عيش بلدي السبب.. السيطرة علي حريق بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة علي حريق نشب في عزبة جليل بمركز ومدينة كفر صقر بالشرقية.

تلقي مدير امن الشرقية اخطارا من الحماية المدنية، بنشوب حريق ، بدأ فى فرن عيش بلدي بأحد منازل عزبة جليل بمركز ومدينة كفر صقر، وتسارعت النيران لأكثر من منزل بذات القرية.

على الفور دفع رجال الحماية المدنية بـ 4 سيارات مطافي ، وبمساعدة الأهالي تمت السيطرة على الحريق بالكامل قبل ان يمتد إلى منازل أخرى بعزبة جليل بمركز ومدينة كفر صقر.

فى ذات السياق وجه الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر بتواجد سيارة اسعاف ومطافي وذلك للسيطرة علي الحريق الذي نشب بعزبة جليل قرية نجوم بالوحدة المحلية بالهجارسة ، حيث تم السيطرة علي الوضع وبمساعدة الأهالي، دون وقوع خسائر بشرية.

كما تقدمت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالشكر الي فريق العمل من قوات الدفاع المدني والشرطة لسرعة التحرك العاجل والسيطرة علي الحريق قبل انتشاره.