خاصة ذوي الهمم.. المغربي يطالب بإصدار وثيقة تأمينية للعاملين في المنتجات التراثية

قال الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية يعد رسالة قوية لتوجيه الاهتمام بتلك الصناعات وإلقاء الضوء حول المبدعين فيها .



وأوضح المغربي ؛ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن هناك حاجة إلى إصدار وثيقة تأمينية للعاملين في المنتجات التراثية التى تمثل أعمال حرة لتشجيع إحياء العمل فيها بعد أن بدأت تندثر وغياب المهارات منها وخاصة العاملين بها من ذوى الاحتياجات الخاصة "الهمم ".

وأضاف المغربي، أن الصناعات اليدوية والتراثية تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، ويتطلب حمايتها من خلال التأمين على العاملين فيها لاستمرار تواجدها وبنفس المهارة والإبداع.

وأشار الدكتور محمد المغربي إلى أهمية نشر ثقافة الاهتمام بالحرف وبأصحابها، والتوسع فى إنشاء معاهد، لتعليم وتطوير الحرف لأن منتجات أي دولة تعد ثمينة بالنسبة لها سواء للتجارة الداخلية أو للتصدير ؛ كما أن الحرف التراثية واليدوية تعد عنوان للهوية الثقافية للشخصية المصرية، حيث يعد التراث الحضاري على اختلاف أنواعه وأشكاله مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقتها وأصالتها وخير تعبير عن هويتها الوطنية .

أكد المغربي، أن الصناعات الحرفية والتراثية تمثل قاطرة للتنمية المستدامة بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل والابتكار والتقدم التكنولوجي فضلا عن دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية و تساعد على الحد من البطالة والاستفادة من كافة الموارد البشرية فى الدولة وتعتبر الصناعات اليدوية إحدى المجالات التي تساهم في حشد القوى العاملة الوطنية وتحسين مدى المشاركة في النشاط الاقتصادي .

خروج المنتجات التراثية لأسواق العالم

وذكر المغربي، أهمية خروج تلك المنتجات التراثية لأسواق العالم الخارجي من خلال إقامة معارض لتلك المنتجات في جميع دول العالم مما سيساهم فى الترويج لها ورفع نسبة الطلب الدولي علي شرائها ودورها فى دخول عملة صعبة للبلد والترويج السياحى ويساعد أصحاب تلك الصناعات ومنهم ذوى الهمم علي حياة كريمة والتوسع فى إنتاجهم بكميات كبيرة مما يقلل التكلفة ويزيد من فرص المنافسة للتسويق .

نوه المغربي إلى اهتمام الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم بتلك الصناعات حيث وجه بتشكيل مجموعة من الشباب ليتولوا مهمة الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وليكونوا نقطة اتصال بين الدولة والمصنعين بهدف إقامة المعارض وتسويق تلك المنتجات والترويج لها والحرص على افتتاح المعرض الخاص بها سنويا لإستمرار دعمها وتطورها.