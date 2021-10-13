عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الصلاة في القطار المتحرك.. الإفتاء توضح

الصلاة في القطار
الصلاة في القطار

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، يقول صاحبه: "ما هو الحكم الشرعي في الصلاة في القطار المتحرك، مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة؟".

 

وقالت دار الإفتاء، في ردها على السؤال، إنه يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية المتَّبعة، على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة ما استطاع؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه الدارقطني.

 

حكم الصلاة على السرير لكبير السن

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يشغل بال الكثير من كبار السن والمرضى ، وهو حكم الصلاة على السرير لكبير السن.

 

وقالت دار الإفتاء، إن المُقَرَّر عند الفقهاء، أنه لا يشترط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض؛ كالتراب والحصى مثلًا؛ فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة قال: (كان رسول الله يصلي -أو يستحب أن يصلي- على فَرْوة مدبوغة) والفروة هي: الكساء المتخذ من فرو الحيوانات.

 

الصلاة على فراش سميك

وقد اشترط الفقهاء من أرباب المذاهب المتبوعة فيما يسجد عليه: أن يجد المصلي حجم الأرض فيما يسجد عليه بحيث تستقرُّ جبهته، وعلى ذلك فالسجودُ على «المَرْتبة» إن كانت صفيقة -أي: سمكها كبير- بحيث لا تستقر جبهة المصلي عليها، فلا يجوز السجود عليها، وإن كان سمكها يسيرًا بحيث لا يمنع من استقرار الجبهة ويجد المصلي حجم الأرض عند السجود عليها، فلا مانعَ شرعًا من السجود عليها.

 

حكم الصلاة على الكرسي

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الصلاة نوعان فرض وسنة، ويجوز للشخص صلاة السنة جالسًا أو نائمًا، وحال كون الشخص غير مريض وصلى السنة جالسًا يأخذ نصف الأجر، بينما في الفرض لا بد أن تُصلى والشخص قائم".

وتابع: أن المريض يجوز له الصلاة جالسًا في الفرض والسنة على حسب ظروفه، بينما لو كان الشخص غير مريض وصلى جالسًا فصلاته غير صحيحة.

 

حكم الصلاة في القطار
يمكن قياس مشروعية الصلاة في القطار على مشروعيتها في السفينة ؛ لأن النزول منهما في أوقات الصلاة متعذر، وقد وردت الأدلة الشرعيَّة بجواز الصلاة على متن السفينة.

 

حكم الصلاة في السفينة
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ"، وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس: "سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا - أي : اقتربنا من المَرْسَى أو الميناء - وَخَرَجْنَا".

 

حكم الخطأ في اتجاه القبلة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ".

 

وفى رده على سؤال ورد إليه خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه: "ما حكم من صلى باتجاه قبلة خاطئة فترة من الزمن؟"، قال "جمعة" إن من صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالمًا بجهتها ثم ظهر له الخطأ أثناء الصلاة، وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية.

 

وأضاف أن من صلى فى تجاه قبلة غير صحيحة ليس عليه شيء، لكن لو أدرك ذلك فى الوقت الذى يصلى فيه أنه صلى فى غير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة.

 

وتابع: "لو أدرك بعد الانتقال إلى منزل جديد ولا يعرف اتجاه القبلة ثم تبين أنه يصلى فى اتجاه خاطئ فعليه أن يصحح القبلة لقوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}.

الصلاة دار الإفتاء حكم الصلاة على السرير لكبير السن الصلاة على فراش سميك حكم الصلاة على الكرسى حكم الصلاة في السفينة حكم الصلاة في القطار

ترشيحاتنا

تيك توك تحذف أكثر من 80 مليون فيديو.. ما السبب؟

دراسة جديدة : أعراض كورونا تستمر لـ أكثر 6 أشهر بعد التعافي

بنك القاهرة يطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمًيا في ساعة.. التفاصيل

بالأحضان.. كيف انتهت الأزمة بين يسرا ومدير مهرجان الجونة

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة

أحمد موسى : كل حدود مصر تحت سيطرة رجال القوات المسلحة ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

بسبب مصري.. وزارة الداخلية بالكويت تصدر قراراً أمنياً عاجلاً

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

خلي بالك.. سحب الرخصة بداية شهر نوفمبر في هذه الحالة

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

فيديو

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

اﻟﻤﺰﻳﺪ