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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكرة الساعة 5.. محمد حماقي يطرح "نادانا" من ألبوم “يا فاتني”

صدى البلد

نشر الفنان محمد حماقى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه طرح أغنيته الجديدة “نادانا” من ألبومه الجديد “يا فاتني”.

وكتب حماقي "استنوا أغنية 'نادانا'، أول bonus track من ألبوم #يا_فاتنّي، بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

حفل الاسكندرية 

يذكر أن الفنان محمد حماقي سيحيي حفله القادم بمدينة الإسكندرية يوم السبت الموافق 30 من أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يقدم محمد حماقي عددا من أغاني ألبومه الجديد “يا فاتني” بالإضافة إلى عدد من أغانيه القديمة.

وتمكن محمد حماقي  من تحقيق 2 مليون مشاهدة من خلال أغنيته الجديدة “ولا ليلة من لياليك”، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

“ولا ليلة من لياليك” كلمات: محمد عاطف، ألحان: تامر علي، توزيع وميكس: تميم، Dick Beetham :ديجيتال ماستر، جيتار: مصطفى أصلان – شريف فهمي، تنفيذ وتريات: تامر غنيم، قانون: ماجد سرور، ناي: أحمد خيري، عود: إسلام الاباتي.

محمد حماقى يحيي حفلا بالإسكندرية 30 أكتوبر

محمد حماقى يحقق 2 مليون مشاهدة بـ ولا ليلة من لياليك

وتقول كلمات الأغنية: “موضوع فراقك عني مش سهل وبسيط .. مطرح ما أروح بلاقيك قوام على بالي جيت .. إياك تصدق فكرة إن انت اتنسيت .. أنساك ده إيه! .. ده أنا عقلي مش مستوعب إننا غير زمان .. مين كان يصدق يوم مايجمعناش مكان .. خليتني أحاسب نفسي وفقدت الأمان .. بتسيبني ليه!”.

ولا ليلة من لياليك .. يا حبيبي من لياليك .. مش عارف أعيش غير بيك .. ده أنا سكني جوه عينيك .. على طول بفكر فيك .. والدنيا واقفة عليك .. يا حبيبي".

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