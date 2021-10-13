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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحل مشكلاتها.. حصر جميع المشروعات الاستثمارية المتعثرة في مطروح

مطروح تدفع المشروعات
مطروح تدفع المشروعات الاستثمارية المتعثرة

اجتمعت لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية  بمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور المستشار محمد صباح المستشار القانونى للمحافظة، واللواء تامر  عباس  رئيس الرقابة الادارية بمطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

 

وتهدف أعمال اللجنة إلى حصر جميع المشروعات الاستثمارية داخل ولاية محافظة مطروح، والوقوف على جميع المشروعات المتعثرة منها ،ووضع  المعايير لحل مشكلاتها وفقا للضوابط القانونية مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات .

 

وتقوم الإدارة العامة للإستثمار بحصر كافة المشروعات الاستثمارية على الواقع داخل ولاية محافظة مطروح  وتحديد الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة وفقا لتقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.


كما تقوم الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بحصر لكافة العقارات التى تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات  والشركات والأندية الواقعة داخل ولاية محافظة مطروح، وتم تغيير الغرض المخصصة من أجله ولم يتم الإنتهاء من الموقف التنفيذى لما خصصت له،أو لم يتم سداد المستحقات المالية الواجبة عليها، أو تم مخالفة أى شروط أو إجراء من شروط واجراءات التخصيص.


وأكدت اللجنة أنها ترحب باستقبال رؤساء المجالس والمفوضين عن ادارات المعسكرات والاندية والجمعيات لبحث وحل المشكلات الخاصة بها مع المحافظة وتوفيق أوضاعها،كما تم مناقشة عدد من المشروعات وبحث موقفها القانونى.


 مطروح تدفع المشروعات الاستثمارية المتعثرة

 مطروح تدفع المشروعات الاستثمارية المتعثرة
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