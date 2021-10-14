الكنيسة تحدد الجمعة.. جنازة الأنبا كاراس أسقف المحلة بمقر الكاتدرائية بالقاهرة

حددت الكنيسة المرقسية تحت إشراف قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية تجهيز صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر الجمعة القادم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة .



وأوضحت الكنيسة في بيان صادر عنها"رقد الأب الأسقف الجليل الأنبا كاراس في الرب مساء اليوم، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى" .

وتابع البيان "قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام الذي غادر عالمنا الفاني وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم، تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين.

وأشار البيان في نصه "لقد تمتع نيافته بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين." .

وكشف البيان "نثق أن له الطوبى من الله بحسب الوعد الإلهي "طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ". "نَعَمْ" يَقُولُ الرُّوحُ: "لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ". (رؤ ١٤ : ١٣)."

كما قدمت الكنيسة المصرية بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه.