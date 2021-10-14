لم يقدم الحل.. عضو مجلس الشيوخ تعلق على قرار مواجهة الكثافة الطلابية بالمدارس

قالت راجية الفقي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن القرارت الأخيرة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم جاءت لتحقيق الإنضباط بالمدارس، مشددة على أهمية دراسة القرارت من كافة الجوانب قبل طرحها.

وفيما يخص الكثافة الطلابية، أوضحت لدينا 25 ألف طالب ولدينا 85 ألف مدرسة فقط، متابعة: الكثافة الطلابية مشكلة عامة وتحتاح حل جذري من وزارة التربية والتعليم.

واسترسلت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء د إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، : قرار الوزارة الخاص بتقسيم الطلاب على 3 فترات غير مناسب، متابعة: القرار كان مطاطي ومقدمش أي تفاصيل عن المدرسين وقدرتهم على العمل طوال الـ 3 فترات".

وأضافت أن قرار منع التصوير في المدارس والمديريات حكيم ولكن أسئ فهمه، متابعا: القرار طلع مع مشكلة كثافة الطلاب والناس فهمت أن القرار دا اتعمل عشان منصورش المشاكل دي".

