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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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التنفيذي بصندوق النقد الدولي: دخول مشروعات ضخمة في حياة كريمة سينعش الاقتصاد

صدى البلد

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن تحويلات العاملين بالخارج هي الوحيدة التي أظهرت نوع من أنواع الصمود النسبي التي كانت قبل جائحة كورونا تصل إلى  548 مليار، والآن انخفضت إلى 540 مليار، متوقعاً أن ارتفاع هذه القيمة خلال هذا العام.

 

وأضاف محمود محيي الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، أن النمو الاقتصادي يحتاج إلى توازن محركات الاقتصاد الرئيسية من خلال السيطرة على سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة ، وعمل توازن نقدي جيد.

 

وتابع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن تنشيط الاقتصاد يتطلب أيضاً، كل ما يتعلق بالإصلاح الهيكلي مثل: قطاع الزراعة والصناعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشروعات حياة كريمة.

 

وعقب محمود محيي قائلاً: "دخول مشروعات حياة كريم سينعش الاقتصاد، وبعمل على النمو الاقتصادي بالإضافة إلى دفع التصدير وجذب الاستثمار"، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق المطلوب في مشروعات البنية الأساسية أضخم تحدي  "خناقة" في أمريكا حالياً.

صندوق النقد الدولى حياة كريمة تحويلات العاملين بالخارج سعر الصرف الإصلاح الهيكلي

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