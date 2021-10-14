عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو وردة في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شارك لاعب كرة القدم المصري المحترف عمرو وردة صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر بملابس كاجوال، وشعر طويل، وأثارت طلته جدل للبعض ونال عدد كبير من التعليقات من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

 

أعلن نادي باوك اليوناني، رحيل المحترف المصري عمرو وردة، لاعب الفريق، عن صفوفه خلال فترة الانقالات الصيفية الجاري وأنضم وردة إلى صفوف فريق أنورثيس القبرصي.

 

وجاء رحيل وردة عن باوك، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق اليوناني.

 

وكان مدحت وردة قد قال في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: إدارة نادي باوك وافقت رسميا على رحيل عمرو وردة إلى أنورثوسيس القبرصي، أمس الجمعة".

 

وتابع مدحت وردة:" عمرو سينضم إلى صفوف أنورثوسيس لمدة موسم واحد، انتقال نهائي، وليس على سبيل الإعارة، وهذا شرط نجلي لاتمام الصفقة".

 

وأشار :" من المقرر أن يوقع عمرو انضمامه رسميا، إلى صفوف أنورثوسيس القبرصي، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل".

 

كان عمرو وردة دخل في أزمة مؤخرا، مع رازفان لوشيسكو المدير الفني باوك،  بسبب ركل اللاعب الكرة وإلقاء زجاجة على أرض الملعب بعد فشله في السيطرة على الكرة “ حسبما أشارت تقارير يونانية.

عمرو وردة أزمات عمرو وردة عودة عمرو وردة إلى باوك اليوناني رحيل عمرو وردة اللاعب عمرو وردة

ترشيحاتنا

تامر أمين لـ هيئة الطيران المدني: كفاية محمد رمضان يسافر تانى بيعمل مشاكل

رمضان السيد: كان على الأهلي إعلان رحيل موسيماني عقب خسارة السوبر

4 جزاءات لشاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

دعاء السفر كما ورد عن النبي .. ردده طول الطريق

في لقاح واحد..روسيا تقترح خلط لقاح سبوتنيك مع فايزر وأسترازينكا لزيادة الفاعلية

عميد لاعبي العالم .. كريستيانو رونالدو يقترب من رقم أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ