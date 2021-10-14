عمرو وردة في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

شارك لاعب كرة القدم المصري المحترف عمرو وردة صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بملابس كاجوال، وشعر طويل، وأثارت طلته جدل للبعض ونال عدد كبير من التعليقات من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

أعلن نادي باوك اليوناني، رحيل المحترف المصري عمرو وردة، لاعب الفريق، عن صفوفه خلال فترة الانقالات الصيفية الجاري وأنضم وردة إلى صفوف فريق أنورثيس القبرصي.

وجاء رحيل وردة عن باوك، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق اليوناني.

وكان مدحت وردة قد قال في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: إدارة نادي باوك وافقت رسميا على رحيل عمرو وردة إلى أنورثوسيس القبرصي، أمس الجمعة".

وتابع مدحت وردة:" عمرو سينضم إلى صفوف أنورثوسيس لمدة موسم واحد، انتقال نهائي، وليس على سبيل الإعارة، وهذا شرط نجلي لاتمام الصفقة".

وأشار :" من المقرر أن يوقع عمرو انضمامه رسميا، إلى صفوف أنورثوسيس القبرصي، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل".

كان عمرو وردة دخل في أزمة مؤخرا، مع رازفان لوشيسكو المدير الفني باوك، بسبب ركل اللاعب الكرة وإلقاء زجاجة على أرض الملعب بعد فشله في السيطرة على الكرة “ حسبما أشارت تقارير يونانية.