عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: القوات المسلحة تثبت دائماً أنها السند لشعب مصر.. شاهد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الندوة

 عقدت محافظة القاهرة صباح اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان  " رجال  صنعوا النصر  " تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من القيادات العسكرية والمستشارين بأكاديمية ناصر العسكرية بمناسبة الذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر.

 

جاء ذلك بحضور د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، والشاعر الكبير جمال بخيت ، والإعلامية د. درية شرف الدين عضو مجلس النواب ، وعدد من وطلبة المدارس وشباب الجامعات.

 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كلمته أن حرب أكتوبر  غيرت  وجه الحياه على أرض مصر  حيث أعادت لمصر عزتها وللعسكرية المصرية كبرياءها وشموخها حيث انطلقت كتائب الجيش المصري معلنة عن انكسار جدار اليأس وبزوغ شعاع فجر جديد ترتفع فيه القامات الوطنية وتسمو فيه رايات الوطن عالية خفاقة تعلو الى عنان السماء ، مشيرا إلى أنه يكن من المتوقع قيام الجيش بشن عملية عسكرية شاملة يستعيد فيها الأرض المغتصبة ويحقق نصراً عسكرياً  لا مثيل له في التاريخ الحديث ، فالأوضاع على الأرض كانت تشير الى استحالة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع الذى يعد من أقوى الخطوط الدفاعية العسكرية التي تم إنشاءها على مدار التاريخ لكن رجال جيش مصر لا يعرفون كلمة مستحيل ، وما أن عبروا الضفة الشرقية للقناة الا وتهاوت النقاط الحصينة واحدة تلو الأخرى وتعالت صيحات النصر في أرجاء سيناء وارتفعت الأعلام المصرية على أرضها المقدسة .


وأضاف محافظ القاهرة أنه كان لجيشنا العظيم وإيمان رجاله بعقيدتهم القتالية الأثر الفعال في حسم وتحقيق النصر المبين ، حيث قام جنود مصر البواسل بضربات قوية في كافة ميادين القتال على مواقع العدو والعبور داخل القناة ، و كان هناك معارك بطولية أثناء تلك الحرب يتم تدريسها داخل المؤسسات والمعاهد العسكرية العالمية ، منها على سبيل المثال لا الحصر معركة لسان بور توفيق ومعركة المزرعة الصينية ومعركة تبة الشجرة ومعركة المنصورة الجوية .


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه  لا يمكن لمصر أن تنسى الدور الوطني الذى قامت به شقيقاتها من الدول العربية فقد كانت هناك ملحمة عربية شهد لها العالم أجمع ، حتى أقروا بأن هناك قوة عربية ، واذا توحدت كلمتهم أصبحوا قوة لا يمكن الاستهانة بها ، و كان النصر حليفنا فيها ، ثم بدأت مفاوضات دبلوماسية شاقة للاستعادة كامل الأرض ، و لعبت الدبلوماسية المصرية دوراً هائلاً تمكنت مصر من خلالها استعادة نفوذها على كامل أرضها. 

نائب محافظ القاهرة: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار


وأكد محافظ القاهرة أن القوات المسلحة لها دوراً كبيراً في التنمية حيث انها  أثبت دائماً أنها  السند لشعب مصر العظيم فقد إنجاز الجيش للإرادة الوطنية خلال ثورة الثلاثين من يونيو 2013 معلناً أن الشرعية تستمد دائماً من الشعب واستطاعت القوات المسلحة استعادة مصر مرة أخرى من جماعة إرهابية كانت تعبث بمصر ، تتستر بعباءة الدين والدين منها براء ، ثم تمت انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لتعيد لمصر مكانتها بقيادة وطنية مخلصة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي الذى حمل على عاتقه مسئولية إعادة الأمن والاستقرار والتقدم لمصر بعد أن تخلصت من جماعة كانت تستهدف اسقاط الدولة المصرية والذى تم اقصاؤها من الحكم بقرار من الشعب سانده فيه جيشه العظيم ، فقدم أبطال القوات المسلحة المصرية القدوة والمثل فى التضحية بالروح والدم للحفاظ على وحدة الدولة المصرية .


ووجه محافظ القاهرة التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم وما زالوا يقدمونها فداء للوطن ، هدفها أن تنعم مصرنا الحبيبة على مر الأزمان بالعزة والكرامة والأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.


وأضاف محافظ القاهرة أنه انطلاقا من مبدأ يد تبنى ويد تحمل السلاح لم يقتصر دور المؤسسة العسكرية على محاربة الإرهاب فقط وإنما امتد لإعادة بناء الوطن فكانت المشروعات القومية الكبرى التي تم إسنادها للقوات المسلحة المصرية في كل بقعة من أرض مصر وقد كان لمحافظة القاهرة نصيب كبير في هذه المشروعات التي قدمت هدية لشعب مصر العظيم الذى يستحق أن يكون فى مكانة تليق به وبحضارته الممتدة عبر الاف السنين والقوات المسلحة مستمرة فى القيام بدورها المنوط به في حماية أمن مصر القومي وتحقيق التنمية الشاملة مستلهمة من روح أكتوبر نبراساً يضئ لنا الطريق .


وفى نهاية كلمته وجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأبطال النصر من أبطال أكتوبر .

IMG-20211014-WA0080
IMG-20211014-WA0080
IMG-20211014-WA0081
IMG-20211014-WA0081
IMG-20211014-WA0078
IMG-20211014-WA0078
IMG-20211014-WA0077
IMG-20211014-WA0077
IMG-20211014-WA0076
IMG-20211014-WA0076
IMG-20211014-WA0082
IMG-20211014-WA0082
IMG-20211014-WA0079
IMG-20211014-WA0079
IMG-20211014-WA0069
IMG-20211014-WA0069
القاهرة رجال صنعوا النصر حرب اكتوبر القوات المسلحة

موضوعات متعلقة

محافظة القاهرة تنظم رحلة لطلاب المدارس وأبناء العاملين بها لبانوراما أكتوبر

ترشيحاتنا

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري السوري

خلى بالك.. فيروس على واتسآب فى رسالة صوتية

تجدد إطلاق النار في بيروت رغم تحذير الجيش

حكم وضع المرأة للعطر على ملابس الصلاة.. الإفتاء تجيب

"البنك المركزي": أسعار النفط تصل لأعلي مستوي منذ سنوات

مصائب ريال مدريد تتوالى.. إصابة ديفيد ألابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

لا آثار لـ مفقودين أو سيارة .. الداخلية تكشف لغز ميكروباص الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديوجراف.. أكبر من الإنسان.. اكتشاف مخلوق عملاق في البحر الأحمر

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ