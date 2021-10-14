محافظ القاهرة: القوات المسلحة تثبت دائماً أنها السند لشعب مصر.. شاهد

عقدت محافظة القاهرة صباح اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان " رجال صنعوا النصر " تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من القيادات العسكرية والمستشارين بأكاديمية ناصر العسكرية بمناسبة الذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر.

جاء ذلك بحضور د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، والشاعر الكبير جمال بخيت ، والإعلامية د. درية شرف الدين عضو مجلس النواب ، وعدد من وطلبة المدارس وشباب الجامعات.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كلمته أن حرب أكتوبر غيرت وجه الحياه على أرض مصر حيث أعادت لمصر عزتها وللعسكرية المصرية كبرياءها وشموخها حيث انطلقت كتائب الجيش المصري معلنة عن انكسار جدار اليأس وبزوغ شعاع فجر جديد ترتفع فيه القامات الوطنية وتسمو فيه رايات الوطن عالية خفاقة تعلو الى عنان السماء ، مشيرا إلى أنه يكن من المتوقع قيام الجيش بشن عملية عسكرية شاملة يستعيد فيها الأرض المغتصبة ويحقق نصراً عسكرياً لا مثيل له في التاريخ الحديث ، فالأوضاع على الأرض كانت تشير الى استحالة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع الذى يعد من أقوى الخطوط الدفاعية العسكرية التي تم إنشاءها على مدار التاريخ لكن رجال جيش مصر لا يعرفون كلمة مستحيل ، وما أن عبروا الضفة الشرقية للقناة الا وتهاوت النقاط الحصينة واحدة تلو الأخرى وتعالت صيحات النصر في أرجاء سيناء وارتفعت الأعلام المصرية على أرضها المقدسة .



وأضاف محافظ القاهرة أنه كان لجيشنا العظيم وإيمان رجاله بعقيدتهم القتالية الأثر الفعال في حسم وتحقيق النصر المبين ، حيث قام جنود مصر البواسل بضربات قوية في كافة ميادين القتال على مواقع العدو والعبور داخل القناة ، و كان هناك معارك بطولية أثناء تلك الحرب يتم تدريسها داخل المؤسسات والمعاهد العسكرية العالمية ، منها على سبيل المثال لا الحصر معركة لسان بور توفيق ومعركة المزرعة الصينية ومعركة تبة الشجرة ومعركة المنصورة الجوية .



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لا يمكن لمصر أن تنسى الدور الوطني الذى قامت به شقيقاتها من الدول العربية فقد كانت هناك ملحمة عربية شهد لها العالم أجمع ، حتى أقروا بأن هناك قوة عربية ، واذا توحدت كلمتهم أصبحوا قوة لا يمكن الاستهانة بها ، و كان النصر حليفنا فيها ، ثم بدأت مفاوضات دبلوماسية شاقة للاستعادة كامل الأرض ، و لعبت الدبلوماسية المصرية دوراً هائلاً تمكنت مصر من خلالها استعادة نفوذها على كامل أرضها.



وأكد محافظ القاهرة أن القوات المسلحة لها دوراً كبيراً في التنمية حيث انها أثبت دائماً أنها السند لشعب مصر العظيم فقد إنجاز الجيش للإرادة الوطنية خلال ثورة الثلاثين من يونيو 2013 معلناً أن الشرعية تستمد دائماً من الشعب واستطاعت القوات المسلحة استعادة مصر مرة أخرى من جماعة إرهابية كانت تعبث بمصر ، تتستر بعباءة الدين والدين منها براء ، ثم تمت انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لتعيد لمصر مكانتها بقيادة وطنية مخلصة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي الذى حمل على عاتقه مسئولية إعادة الأمن والاستقرار والتقدم لمصر بعد أن تخلصت من جماعة كانت تستهدف اسقاط الدولة المصرية والذى تم اقصاؤها من الحكم بقرار من الشعب سانده فيه جيشه العظيم ، فقدم أبطال القوات المسلحة المصرية القدوة والمثل فى التضحية بالروح والدم للحفاظ على وحدة الدولة المصرية .



ووجه محافظ القاهرة التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم وما زالوا يقدمونها فداء للوطن ، هدفها أن تنعم مصرنا الحبيبة على مر الأزمان بالعزة والكرامة والأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.



وأضاف محافظ القاهرة أنه انطلاقا من مبدأ يد تبنى ويد تحمل السلاح لم يقتصر دور المؤسسة العسكرية على محاربة الإرهاب فقط وإنما امتد لإعادة بناء الوطن فكانت المشروعات القومية الكبرى التي تم إسنادها للقوات المسلحة المصرية في كل بقعة من أرض مصر وقد كان لمحافظة القاهرة نصيب كبير في هذه المشروعات التي قدمت هدية لشعب مصر العظيم الذى يستحق أن يكون فى مكانة تليق به وبحضارته الممتدة عبر الاف السنين والقوات المسلحة مستمرة فى القيام بدورها المنوط به في حماية أمن مصر القومي وتحقيق التنمية الشاملة مستلهمة من روح أكتوبر نبراساً يضئ لنا الطريق .



وفى نهاية كلمته وجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأبطال النصر من أبطال أكتوبر .

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