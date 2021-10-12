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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالجاهزية القصوى ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بجميع احياء المنطقة الجنوبية تحسبا لتداعيات الامطار والتقلبات الجوية .

 

 وأكدت على سرعة التواجد الميدانى  لرؤساء الاحياء والتنفيذين والجهات المعنية ومسئولى المربعات ومسؤلى  شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالشوارع نظرا  لما سببه هطول الامطار الغزيرة و الطقس السيء التى تمر به البلاد.

 

 وذلك لمتابعة اجراءات  شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية ومتابعة تمركز الشفاطات  وسيارات رفع مياه الامطار والطلمبات  بمطالع ومنازل الكبارى والانفاق  والمحاور المرورية  و الأطمئنان من استمرار عملية سحب تراكمات الامطار والتعامل الفورى مع كل ما يطرأ.

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ووجهت نائب المحافظ  بضرورة التواجد بالشوارع  والميادين  لمتابعة كل ما يستجد والتعامل الفورى مع اى شكاوى ترد إللى المنطقة الجنوبية او احيائها عن سوء الطقس أولًا بأول.


وشددت نائب المحافظ ، على  استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بجميع احياء الجنوبية حيث انه من المتوقع  أن تستمر  حالة  عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، خلال هذا الأسبوع  وضرورة متابعة عمليات شفط تراكمات المياه واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع  .


اكدت على ضرورة استمرار متابعة جاهزية بالوعات الامطار وبالوعات الصرف الصحي وتهيئتها  وايضا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها.


كما وجهت بضرورة التأكد من تطهير مخرات ومجرى السيول ومتابعتها اولا باول لتسهيل عملية احتواء المياه المتراكمة  إلى جانب القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الاحياء.

القاهرة المنطقة الجنوبية الامطار التقلبات الجوية رؤساء الاحياء

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