منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
أخبار العالم

عاصفة «كلوديا» تضرب بقوة.. قتلى ودمار واسع في البرتغال وبريطانيا

القسم الخارجي

تواصل العاصفة "كلوديا" اجتياح مناطق عدة في أوروبا مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ أعلنت السلطات البرتغالية، أمس السبت، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين جراء الأحوال الجوية العنيفة التي تضرب البلاد منذ أيام.

وفي البرتغال، أكدت فرق الإنقاذ أنها انتشلت جثتي زوجين مسنين عثر عليهما داخل منزلهما الذي غمرته المياه في منطقة فيرناو فيرو قرب العاصمة لشبونة.

كما أعلنت أجهزة الطوارئ عن تسجيل إعصار محلي ضرب مدينة ألبوفيرا جنوب البلاد، وأظهر مقطع مصور الدمار الذي خلفه داخل موقع للتخييم، حيث تطايرت عربات متنقلة وتضررت منشآت عدة.

وقال فيتور فاز بينتو، قائد الحماية المدنية الإقليمية، إن امرأة بريطانية تبلغ من العمر 85 عامًا لقيت مصرعها بسبب الإعصار، فيما أصيب 28 شخصًا في أحد الفنادق القريبة، بينهم حالتان وُصفتا بالحرجة.

وبالتزامن مع تطور مسار العاصفة نحو الشمال، بدأت بريطانيا تشهد تبعاتها، إذ تعرضت بلدة مونماوث ومناطق واسعة في جنوب شرقي ويلز لفيضانات كبيرة. 

ونفذت فرق الإطفاء والإنقاذ في جنوب ويلز عمليات إجلاء وإنقاذ للسكان العالقين بعد أن غمرت المياه عدة شوارع ومنازل.

وأكد متحدث باسم حكومة ويلز أن "العاصفة كلوديا تسببت في فيضانات شديدة ليلًا، ولا تزال تحدث اضطرابات في المنازل والشركات وخدمات النقل وشبكات الطاقة"، مشيرًا إلى استمرار العمل على احتواء آثارها في الساعات المقبلة.

