عاصفة «كلوديا» تضرب بقوة.. قتلى ودمار واسع في البرتغال وبريطانيا

تواصل العاصفة "كلوديا" اجتياح مناطق عدة في أوروبا مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ أعلنت السلطات البرتغالية، أمس السبت، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين جراء الأحوال الجوية العنيفة التي تضرب البلاد منذ أيام.

وفي البرتغال، أكدت فرق الإنقاذ أنها انتشلت جثتي زوجين مسنين عثر عليهما داخل منزلهما الذي غمرته المياه في منطقة فيرناو فيرو قرب العاصمة لشبونة.

كما أعلنت أجهزة الطوارئ عن تسجيل إعصار محلي ضرب مدينة ألبوفيرا جنوب البلاد، وأظهر مقطع مصور الدمار الذي خلفه داخل موقع للتخييم، حيث تطايرت عربات متنقلة وتضررت منشآت عدة.

وقال فيتور فاز بينتو، قائد الحماية المدنية الإقليمية، إن امرأة بريطانية تبلغ من العمر 85 عامًا لقيت مصرعها بسبب الإعصار، فيما أصيب 28 شخصًا في أحد الفنادق القريبة، بينهم حالتان وُصفتا بالحرجة.

وبالتزامن مع تطور مسار العاصفة نحو الشمال، بدأت بريطانيا تشهد تبعاتها، إذ تعرضت بلدة مونماوث ومناطق واسعة في جنوب شرقي ويلز لفيضانات كبيرة.

ونفذت فرق الإطفاء والإنقاذ في جنوب ويلز عمليات إجلاء وإنقاذ للسكان العالقين بعد أن غمرت المياه عدة شوارع ومنازل.

وأكد متحدث باسم حكومة ويلز أن "العاصفة كلوديا تسببت في فيضانات شديدة ليلًا، ولا تزال تحدث اضطرابات في المنازل والشركات وخدمات النقل وشبكات الطاقة"، مشيرًا إلى استمرار العمل على احتواء آثارها في الساعات المقبلة.