أخبار العالم

وزير الإعلام الكويتي: ملتقى الصحفيات الخليجيات يُرسخ قيم التواصل والتعاون بين الأشقاء

أ ش أ

قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري: إن الملتقى الرابع للصحفيات في دول مجلس التعاون الخليجي يُعد تكريما لمكانة الكويت التاريخية في دعم الفكر والإبداع وصون الكلمة الحرة وترسيخ لقيم التواصل والتعاون بين الأشقاء في الخليج والوطن العربي.


وأضاف المطيري - في كلمته في افتتاح الملتقى الذي تستضيفه دولة الكويت اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام - أن هذا الحدث يأتي ضمن ما تشهده دولة الكويت من حراك ثقافي وإعلامي متواصل بوصفها عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025.


وذكر أن موضوع الملتقى حول السردية الخليجية للمرأة في الصحافة والإعلام يجسد الإيمان العميق بأهمية دور المرأة في مسيرة الإعلام الخليجي فهي كانت ولاتزال ركنا أصيلا في بناء المشهد الإعلامي وعنصرا مؤثرا في صياغة الخطاب الإنساني الذي يقوم على المصداقية والمسئولية ويعبر عن واقع مجتمعاتنا وتطلعاتها.


وأكد أن المرأة الخليجية تواصل اليوم حضورها المتميز في مختلف مجالات العمل الإعلامي من الصحافة المكتوبة إلى المنصات الرقمية ومن ميادين الإعداد والتحرير إلى مواقع القيادة وصناعة القرار .. مؤكدة كفاءتها وقدرتها على التطوير والابتكار والإبداع.


وقال وزير الإعلام الكويتي : "إن هذه المسيرة المشرفة تأتي امتدادا لسياسات وطنية وخليجية آمنت بقدرات المرأة ومنحتها مساحة المشاركة الفاعلة في بناء الوعي وصناعة المحتوى الهادف الذي يسهم في خدمة التنمية ويعزز مكانة الإنسان الخليجي في الساحة الإعلامية العربية والدولية".


وأشار إلى أن الجلسات والحلقات النقاشية التي ستقام على هامش الملتقى تكتسب أهمية خاصة لما تمثله من منصة حوارية تتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة وبحث سبل تطوير العمل الصحفي والإعلامي الخليجي بما يعزز جودة المحتوى ويرسخ الوعي المهني ويواكب التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام.


وأكد إيمان وزارة الإعلام أن تطوير المنظومة الإعلامية يتطلب عملا تكامليا يقوم على التشاركية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء محتوى وطني هادف يرتكز على القيم والمعرفة والإبداع ويسهم في تعزيز مكانة الإعلام الخليجي عربيا ودوليا.


ومن جانبه .. قال رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي ، في كلمة مماثلة، إن الساحة الصحفية العالمية تشهد تحولات ضخمة ويواجه الصحفيون في كل العالم تحديات غير مسبوقة؛ مما يدعو الى رص الصفوف والارتقاء بالعمل الإعلامي والصحفي إلى مستويات أرحب وعبر المؤسسات المشتركة وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين الخليجيين.


وأعرب عن ثقته بأن هذا الملتقى سيشكل إضافة نوعية كبيرة في مسار العمل الإعلامي والصحفي الخليجي المشترك لاسيما وأن المرأة الخليجية أثبتت قدرتها على الإبداع والتأثير بما يتخطى المسافات والحدود ويقدم صورة مشرفة لقدرات المرأة الخليجية في الصحافة والإعلام.


ومن جهته .. أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد بالدور اللافت لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في رعايتهم ودعمهم للصحافة عموما والمرأة العاملة في الصحافة على وجه الخصوص والحرص على تمكينها.


وأعلن أن النسخة الخامسة للملتقى في عام 2026 ستعقد في الكويت أيضا تحت رعاية وزير الإعلام وستضم عددا أكبر من المشاركين.


جدير بالذكر أن الملتقى الرابع للصحفيات في دول مجلس التعاون الخليجي يُعقد تحت عنوان "السردية الخليجية للمرأة في الصحافة والإعلام" برعاية وزير الإعلام الكويتي وبالتعاون بين جمعية الصحفيين الكويتية واتحاد الصحفيين الخليجيين ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
 

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري الملتقى الرابع للصحفيات في دول مجلس التعاون الخليجي دعم الفكر والإبداع عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
